Caro benzina, Meloni: “Non rinnovare lo sconto? Scelta giusta”

Giorgia Meloni, che è tornata a parlare del caro carburanti, rimarca che quella che è stata fatta di non rinnovare lo sconto governativo sulla benzina sia stata una scelta corretta: “Abbiamo fatto la scelta dolorosa di non prolungare il taglio alle accise sulla benzina – ha detto – che è stata molto contestata, ma è stata una scelta. Favoriva i redditi più alti, noi abbiamo fatto un’altra scelta e lo rivendico. Fare un’altra scelta avrebbe avuto maggiore consenso ma non era la scelta giusta in quel contesto. Abbiamo scelto di concentrare 10 miliardi sulle fasce più in difficoltà. La politica deve assumersi la responsabilità di dire no quando c’è da dire no”.

Le diverse posizioni nella maggioranza

La scelta di togliere lo sconto sulla benzina, però, non era stata così indolore in maggioranza. Soprattutto in Forza Italia, infatti, era montato il malumore per il comportamento del ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, che aveva messo la faccia sulla misura a più riprese sperando di poter ottenere un prolungamento della misura o una misura tampone (cosa che però non è avvenuta).