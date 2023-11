GF 2023, chi sono i nominati fino al 2 dicembre: sondaggi, come votare

GF 2023, chi sono i nominati fino al 2 dicembre? Addirittura nove concorrenti del Grande Fratello si sfidano televoto fino a sabato prossimo. Chi tra loro sarà eliminato? Come votare il proprio gieffino preferito per salvarlo? Scopriamolo insieme.

GF 2023, chi sono i nominati: i concorrenti al televoto fino al 2 dicembre

Si chiude qui l’esperienza al Grande Fratello 2023 di Angelica Baraldi, eliminata nell’ultima puntata. La modella emiliana non è riuscita a superare al televoto Vittorio Menozzi, primo incontrastato al 55%, e Rosy Chin, che con il 23% la supera di appena un punto percentuale. Nei prossimi giorni gli spettatori del GF avranno molto a cui pensare: il prossimo televoto, attivo fino a sabato 2 dicembre, mette a rischio quasi tutti gli inquilini. Sono ben nove i concorrenti in nomination: tornano al televoto Vittorio e Rosy, seguiti da Beatrice Luzzi, Anita Olivieri, Fiordaliso, Alex Schwazer, Giuseppe Garibaldi, Massimiliano Varrese e Paolo Masella.

Questo mega-televoto non dovrebbe portare ad un’eliminazione ma, come già accaduto in passato, potrebbe portare all’immunità del vincitore e ad un posto assicurato al prossimo televoto eliminatorio per il concorrente meno votato. Al momento i risultati dei sondaggi web non sembrano riservare sorprese. Al primo posto, con enorme vantaggio sui suoi rivali, c’è sempre Beatrice, data al 47% su Forumfree. Al secondo posto fermo al 20% c’è un altro favorito del pubblico, Vittorio. Dal terzo posto in poi è una vera battle royale tra il resto dei nominati: Anita è in prima fila su Forumfree, ma è superata da Alex su Reality House. I concorrenti più a rischio sono senz’altro Fiordaliso e Rosy Chin, fanalini di coda con percentuali infime tra l’1% e il 3%. Come andrà a finire?

Come funziona il televoto: come votare e salvare chi è in nomination

Per partecipare al televoto e provare a salvare il proprio concorrente preferito ci sono quattro metodi, di cui tre gratuiti: