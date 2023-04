Turchia, pallavolista cade dalla finestra: è morta Julia Ituma

È morta Julia Ituma, giovane atleta dell'Igor Novara, in trasferta ad Istanbul per un'importante gara di Champions League.

Una vera e propria tragedia quella che ha investito il mondo della pallavolo. È morta Julia Ituma, giovane atleta dell’Igor Novara, in trasferta ad Istanbul per un’importante gara di Champions League.

Il suo corpo è stato trovato senza vita poche ore fa.

Morta Julia Ituma, tragedia nel mondo della pallavolo

È morta Julia Ituma, questa è la sconcertante notizia di oggi, che tocca il mondo del volley – in primis – e poi tutto il resto del mondo. La ragazza aveva solo 18 anni e si trovata in Turchia (esattamente ad Istanbul) per disputare la semifinale di Champions League contro l’Eczacibasi, vinta dalle padrone di casa per tre set a zero. L’Igor Novara non si è però curata della vittoria, dovendo invece piangere la scomparsa di una compagna (e amica) di squadra.

Una dinamica inizialmente poco chiara, che si è poco alla volta “risolta”. Attraverso le prime informazioni, si evince che la giovane pallavolista (di ruolo schiacciatrice) si sia sporta troppo dalla finestra dell’hotel nel quale alloggiava, cadendo rovinosamente. Tesi poi confermate dal club e dalla federpallavolo.

Sembra difficile credere a quanto appreso e quanto visto. Julia Ituma è nata a Milano l’8 Ottobre 2004, da genitori nigeriani e, in poco tempo, si è affacciata alla pallavolo entrandovi di prepotenza nel 2019/2020, stagione in cui ha esordito in A2 con il Club Italia, rimanendovi per tre anni. Un’autentica promessa del volley italiano, un talento indiscusso e in continua crescita. Era giunta al Novara proprio all’inizio dell’ultima stagione, avendo già dimostrato la sua forza. Lo scorso anno, vestendo la maglia dell’Italia U19, ha vinto l’Europeo e l’European Youth Olympic Festival, mentre nel 2021 (con l’U18) ha perso in finale contro la Russia.

Una vita spezzata e un talento che avrebbe regalato tante altre emozioni. La famiglia, i compagni e tutti i suoi cari, piangono la sua improvvisa scomparsa.