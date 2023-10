GF 2023, chi sono i nominati fino al 19 ottobre: sondaggi, come votare

GF 2023, chi sono i nominati fino al 19 ottobre? Un gruppo di quattro concorrenti del Grande Fratello è al televoto fino a giovedì prossimo. Chi tra loro verrà eliminato? Come votare il proprio gieffino preferito per salvarlo? Scopriamolo insieme.

GF 2023, chi sono i nominati: i concorrenti al televoto fino al 19 ottobre

Tre nuovi ingressi e un ritiro improvviso dopo l’ultima puntata del Grande Fratello 2023. Entrano in casa Giampiero Mughini, Jill Cooper e, a sorpresa, Mirko Brunetti, ex concorrente di Temptation Island. A lasciare il programma è invece Heidi Baci, che si ritira dopo il duro confronto con il padre per il suo rapporto con Massimiliano Varrese. Per quanto riguarda le nomination è ovviamente Beatrice Luzzi a trionfare ottenendo l’immunità. L’attrice ha poi scelto di mandare Rosy Chin direttamente al televoto eliminatorio. Le altre nominate sono Grecia Colmenares, Valentina Modini e Samira Lui.

Per il momento i sondaggi vedono Grecia al sicuro, prima su Isa e Chia, Reality House e Forumfree con voti tra il 42% e il 62%. Più instabile la situazione per le sue colleghe pronte a lottare fino all’ultimo secondo per la loro permanenza in casa. Rosy Chin è data ultima su Forumfree, dove supera appena il 10%. La chef è invece al secondo posto sia su Isa e Chia che su Reality House, dove è Valentina il fanalino di coda rispettivamente con l’11% e il 18%. Samira, tuttavia, non è ancora al sicuro: i pochi punti percentuali di vantaggio portano a pensare che un sorpasso all’ultimo secondo non sia poi così improbabile. Come andrà a finire?

Come funziona il televoto: come votare e salvare chi è in nomination

Per partecipare al televoto e provare a salvare il proprio concorrente preferito ci sono quattro metodi, di cui tre gratuiti: