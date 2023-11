GF 2023, chi sono i nominati fino al 16 novembre: sondaggi, come votare

GF 2023, chi sono i nominati fino al 16 novembre? Sei concorrenti del Grande Fratello si sfidano televoto fino a giovedì prossimo. Chi tra loro sarà il meno votato? Come votare il proprio gieffino preferito per salvarlo? Scopriamolo insieme.

GF 2023, chi sono i nominati: i concorrenti al televoto fino al 16 novembre

Jill Cooper ha detto addio alla casa del Grande Fratello 2023 dopo poco meno di un mese. L’esperta di fitness è stata eliminata nell’ultimo televoto, battuta dalla concorrenza di Ciro Petrone e Giuseppe Garibaldi. Nel corso dell’ultima puntata, gli inquilini della casa hanno scelto i prossimi sei nominati, in bilico fino a giovedì 16 novembre. Il meno votato tra loro sarà a rischio eliminazione. I concorrenti in nomination sono Beatrice Luzzi, Grecia Colmenares, Anita Olivieri, Massimiliano Varrese, Rosy Chin e, di nuovo, Ciro Petrone.

I primi sondaggi non sembrano portare buone notizie all’attore napoletano, che si ritrova nuovamente ad annaspare nelle ultime posizioni. Petrone è ultimissimo su Reality House e Forumfree, affiancato da una Rosy Chin in difficoltà. Ha più fortuna su Isa e Chia, dove è a metà classifica con il 7% dei voti sopra Massimiliano, Rosy e Anita. Pochi rischi per Beatrice e Grecia che dominano i sondaggi ipotecando i primi due posti. In particolare l’ex attrice di Vivere può vantare percentuali sempre superiori al 50%.

Come funziona il televoto: come votare e salvare chi è in nomination

Per partecipare al televoto e provare a salvare il proprio concorrente preferito ci sono quattro metodi, di cui tre gratuiti: