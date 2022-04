Stipendio aprile 2022 su NoiPa: importanti novità per alcuni settori e comparti professionali per l'accredito dello stipendio.

Stipendio aprile 2022 su NoiPa: novità per l’accredito della rata dello stipendio per alcuni settori e comparti professionale. Inoltre, è disponibile anche l’applicazione per monitorare e seguire il tutto.

Stipendio aprile 2022 su NoiPa: accredito in anticipo

Il pagamento degli stipendi NoiPA del mese di aprile 2022, dovrebbe avvenire in anticipo per coloro che ricevono la rata ordinaria e per il comparto Sanità. La rata ordinaria riguarda il personale dei comparti Sicurezza e Difesa, Funzioni Centrali, Funzioni Locali, Ricerca e Istruzione (personale di ruolo o con contratto annuale o al 30/6).

Generalmente, per loro il pagamento avviene il 23 del mese.

Essendo il 23 un giorno festivo, la rata ordinaria verrà pagata venerdì 22 aprile. Anche il pagamento del comparto Sanità, dovrebbe essere anticipato, in quanto il 25 aprile, sebbene cada di lunedì, è un festivo (la festa della Liberazione).

Sull’App verifica importo del mese

NoiPA provvederà a rendere disponibile nell’area riservata l’importo esatto del cedolino di aprile 2022. Dal portale inoltre sarà possibile scaricare il CU2022, utile per presentare la dichiarazioni dei redditi (modello 730).

Inoltre, è disponibile nei due store Apple e Android l’applicazione ufficiale di NoiPA pertanto è possibile scaricarla e monitorare tramite smartphone gli importi degli stipendi, scaricare i cedolini già disponibili e il modello CU2022.

