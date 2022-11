Imagine Dragons annunciano concerto in Italia: dove, quando e come prendere i biglietti

Imagine Dragons in Italia nel 2023. La band musicale ha annunciato una data e una tappa il prossimo anno in una città importante.

Imagine Dragons in Italia nel 2023 con un’unica data e tappa. Vincitori di un Grammy Award per la Best Rock Performance, 46 milioni di album venduti per 4 dischi di Platino, oltre 30 dischi di Platino per i singoli, 74 miliardi di stream

Imagine Dragons annunciano concerto in Italia: dove e quando

Il gruppo internazionale Imagine Dragons ha annunciato una data e una tappa in Italia nel 2023. Il concerto è stato programmato al Circo Massimo sabato 5 agosto 2023 a Roma.

Sarà l’unica tappa italiana del tour della band musicale.

Il gruppo sta spopolando in radio con il nuovo singolo “SYMPHONY”. Prodotto da Joel Little (Shawn Mendes, Sam Smith, Lorde, Taylor Swift, Olivia Rodrigo, tra i tanti..), “SYMPHONY” è estratto dal doppio album “Mercury Acts 1 & 2”. Il disco contiene ben 32 tracce ed è uscito lo scorso 1° luglio.

Come prendere i biglietti

Ecco come poter e da quando acquistare i tagliandi per vivere il concerto in Italia del gruppo Imagine Dragons.

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 10.00 mercoledì 30 novembre; mentre la vendita generale sarà aperta a partire dalle ore 10.00 di giovedì 1°dicembre su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.

