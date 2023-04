Classifica Serie A: si lotta per l’Europa

Conclusa la 28° giornata, la classifica di Serie A prende una piega sempre più evidente. Il primo posto è ormai al sicuro e il Napoli dovrà resistere soltanto qualche altra partita. Retrocessione quasi certa per la Cremonese, mentre molte altre contano già la permanenza per la prossima stagione.

Si lotta invece per l’Europa.

Serie A, una classifica da gustare

La Serie A in questa stagione è stata bizzarra. Questo è forte l’aggettivo più consono, visto che il Napoli conta il primo posto in solitaria e la Lazio si ritrova in seconda posizione. Il distacco tra le due è però nettissimo, dato che ci sono 16 punti di differenza. In basso la Juventus che, senza penalizzazione, si ritroverebbe però da sola al secondo posto, seppur con una distanza considerevole dai campani.

Milan e Inter hanno vissuto un periodo di grande discontinuità, perdendo punti fondamentali. Ai piani bassi si lotta per l’ultimo posto valido per la salvezza, mentre Cremonese e Sampdoria hanno poco a cui aggrapparsi.

Di seguito la classifica Serie A dopo le 28 giornate:

Napoli: 71 punti Lazio: 55 Milan: 51 Inter: 50 Roma: 50 Atalanta: 48 Juventus: 44 (-15 di penalizzazione) Bologna: 40 Fiorentina: 40 Torino: 38 Udinese: 38 Sassuolo: 37 Monza: 34 Empoli: 31 Salernitana: 28 Lecce: 27 Spezia: 25 Hellas Verona: 19 Sampdoria: 15 Cremonese: 13

Un quadro molto chiaro che rende possibili anche alcuni verdetti. Salvo imprevisti surreali il Napoli potrà festeggiare lo scudetto, mentre Cremoense e Sampdoria – distanti rispettivamente 12 e 10 lunghezze dalla salvezza – assaporano la delusione della Serie B. Gli scaligeri proveranno fino alla fine a prendersi dei punti, seppur difficile.

La vera lotta è ai piani alti con vista Europa: Lazio, Mian, Inter e Roma lottano per tre posizioni, tenendo però d’occhio anche l’Atalanta. Appena sette punti tra tutte, con la Juventus – più sotto – che sta lavorando a testa bassa. Nella zona grigia invece molte compagini sono certe di essersi salvate e non hanno più nulla da dire al campionato.