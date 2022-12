Ilary Blasi, Capodanno in Thailandia con il nuovo amore Bastian (FOTO)

Ilary Blasi ancora in viaggio, Capodanno da sogno in Thailandia con il suo nuovo amore Bastian. La showgirl continua a girare per il mondo: passerà l’ultimo dell’anno in un hotel di lusso a Bangkok insieme alla sua nuova fiamma. Ecco le foto.

Capodanno da sogno per Ilary Blasi: in Thailandia nel lusso con Bastian

Ilary Blasi ha deciso di chiudere il 2022 con un altro viaggio da sogno. Con Totti ormai ben lontano dai suoi pensieri, la showgirl è pronta a passare il Capodanno in Thailandia.

Dopo aver passato il Natale in famiglia, Ilary è infatti partita per il paese del sud-est asiatico con un volo di prima classe. Al momento alloggia in un hotel di lusso a Bangkok da 800 euro a notte, dove si godrà la compagnia di Bastian Muller, l’imprenditore tedesco palestrato che ha conquistato il suo cuore nelle scorse settimane. La conduttrice ha pubblicato sul suo profilo Instagram un paio di foto scattate sul tetto del grattacielo, dove posa di fronte ad una spettacolare veduta della capitale thailandese.

Nessuna traccia, tuttavia, di Bastian negli scatti: il tedesco è a quanto pare ancora restio a mostrarsi in foto.

Chi è Bastian Muller, cosa sappiamo della nuova fiamma di Ilary

Bastian Muller è un imprenditore tedesco dal fisico scultoreo.

È nativo di Francoforte e, secondo le prime indiscrezioni, è il proprietario di alcune palestre e centri di fitness. La storia tra Ilary e Bastian è appena sbocciata, pare che i due si siano incontrati per la prima volta proprio a Zurigo, ultima tappa di una serie di viaggi in giro per il mondo per la conduttrice. Lo scorso novembre i paparazzi di Chi hanno infatti beccato la coppia mentre si scambiavano un bacio appassionato nell’aeroporto di Zurigo.

Secondo il settimanale, i due avevano soggiornato insieme in un hotel di lusso con centro benessere per un intero weekend all’insegna del romanticismo.