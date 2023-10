GF 2023, anticipazioni puntata 9 ottobre: il bacio tra Beatrice e Giuseppe

GF 2023, le anticipazioni della puntata del 9 ottobre: Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi fanno sul serio? Il bacio tra i due gieffini sarà uno degli argomenti cardine della serata. Come andrà a finire?

GF 2023, anticipazioni puntata 9 ottobre: è amore tra Beatrice e Giuseppe?

Il GF 2023 sembra finalmente pronto ad ingranare. Le anticipazioni della puntata in onda lunedì 9 ottobre sembrano promettere molto bene. Al centro della serata ci sarà nuovamente Beatrice Luzzi e il suo rapporto con gli altri concorrenti che, negli ultimi giorni, sembra essersi evoluto in modo interessante. Uno dei risvolti più interessanti riguarda un possibile interesse amoroso per l’ex attrice di Vivere. Beatrice è ormai sempre più vicina a Giuseppe Garibaldi, con il quale si è scambiato anche un bacio. Che intenzioni ha la coppia? C’è del tenero o è solo strategia?

Nel frattempo è costante il gelo con il resto del cast, con l’eccezione di Rosy Chin, che si è avvicinata all’attrice con l’intenzione di chiederle scusa e seppellire l’ascia di guerra. Sarà una pace destinata a durare o solo una finzione? Occhi aperti anche sul triangolo composto da Massimiliano Varrese, Heidi Baci e Vittorio Menozzi. La gieffina potrebbe ascoltare il consiglio di Ciro Petrone, che la spinge a trovarsi una storia per non rischiare di uscire dalla casa: “Mo ti dico una cosa. Tu ti vuoi divertire sulle storie degli altri. Ma se tu ti metti lì, come un comodino che si diverte, te ne vai a casa. Soprattutto tu”. Cosa farà Heidi?

I nominati e i sondaggi, chi otterrà l’immunità?

Al momento sono solo tre i gieffini in nomination. Un paio di soliti noti, Grecia Colmenares e Valentina Modini, e la “new entry” Anita Olivieri. I recenti sondaggi vedono in enorme vantaggio Grecia, che dovrebbe quindi conquistarsi l’immunità. In quel caso l’attrice avrà in mano il destino di Valentina e Anita e potrà scegliere chi mandare tra loro al prossimo televoto eliminatorio. Non va esclusa a prescindere un’altra eliminazione lampo: nell’ultima puntata, infatti, Lorenzo Remotti è stato costretto a lasciare il programma dopo un televoto flash.