Paola Caruso, come sta oggi il figlio Michele: “È tornato a camminare”

Paola Caruso, come sta oggi suo figlio Michele: “È tornato a camminare”. Buone notizie per la showgirl calabrese, che lo scorso gennaio aveva svelato in tv i drammatici problemi di salute del suo bambino: “Ci è piombata addosso una disgrazia inaspettata”.

Le lacrime della showgirl, cosa era successo: “Una disgrazia inaspettata”

Come sta oggi il figlio di Paola Caruso? Lo scorso gennaio la nota conduttrice calabrese si era aperta con Silvia Toffanin negli studi di Verissimo, svelando in lacrime i problemi di salute del piccolo Michele, un bimbo di 3 anni: “È un periodo molto, molto brutto per noi. Da novembre ho interrotto la mia vita e la mia carriera, perché il destino ci ha riservato l’ennesima prova da superare. Stiamo combattendo insieme. Abbiamo avuto una disgrazia, ci è piombata addosso inaspettata“.

La storia di Paola Caruso: “Gli hanno lesionato il nervo sciatico con un farmaco vietato ai bambini”

Tutto ha inizio durante una vacanza in Egitto, a Sharm El-Sheikh. Preoccupata per una febbre ostinata, la showgirl fa chiamare un medico per Michele. Il dottore insiste per fare un’iniezione al bambino, la mamma, poco convinta, alla fine cede: “Io ero contraria. Dato che era un dottore, però, mi sono fidata e mi sono fatta convincere. Non lo avessi mai fatto. Facendogli questa puntura, non si sa di cosa, il bambino ha gridato fortissimo. Io gli ho detto: “È la prima volta che fai la puntura amore, adesso ti passa””.

È l’inizio di un tragico calvario: “Gli ho detto “Vediamo se è scesa la febbre”, visto che il dottore ha detto che sarebbe scesa subito. Mio figlio si alza dal letto e cade a terra…scusami Silvia, non ce la faccio. Non sentiva più la gamba, non la muoveva più. Io sono impazzita, mi si è spento il cervello, non ho capito niente”. La Caruso lo porta subito in ospedale, poi arriva la diagnosi di una neurologa: “Con la puntura si era lesionato il nervo sciatico Il bambino non sentiva più la gambina, non sentiva più niente. Da un bambino sano, che fino al pomeriggio aveva corso e giocato, mi sono ritrovata mio figlio paralizzato da una gamba, che non deambulava più“.

Secondo la donna, il medico avrebbe iniettato a Michele un farmaco vietato ai bambini: “Un medicinale che non si inietta ai bambini, perché è tossico. Il giorno dopo sono tornata in Italia con il primo volo. Siamo andati in un ospedale pediatrico neurologico a Milano, dove è stato ricoverato. Dal 21 novembre siamo praticamente tutti i giorni in ospedale. Alla fine, dopo gli esami, è risultato che lui ha una paresi del nervo sciatico“.

Come sta oggi il figlio di Paola Caruso: “Michele è tornato a camminare”

Fortunatamente, dopo mesi di fisioterapia, il piccolo Michele ha cominciato a mostrare progressi. Già a gennaio aveva cominciato pian piano a camminare, anche se solo con un tutore: “Senza non cammina, i medici dicono che è una cosa lunga”. L’ultimo aggiornamento risale a febbraio e fa ben sperare per il futuro del piccolo. Michele ha ripreso a camminare, come mostra la stessa Paola Caruso in un album di foto sul suo profilo Instagram, accompagnato da una raggiante didascalia: “Solo chi sogna può raggiungere obiettivi inimmaginabili”.