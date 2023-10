GF 2023, chi sono i nominati fino al 9 ottobre: sondaggi, come votare

GF 2023, chi sono i nominati fino al 9 ottobre? Solo tre concorrenti del Grande Fratello sono al televoto fino a lunedì prossimo. Il più votato otterrà l’immunità e avrà in mano il destino degli altri nominati. Come votare il proprio vip preferito per salvarlo? Scopriamolo insieme.

GF 2023, chi sono i nominati: i concorrenti al televoto fino al 9 ottobre

L’ottava puntata del Grande Fratello 2023, andata in onda giovedì 5 ottobre, ha sorpreso il pubblico con l’eliminazione a sorpresa di Lorenzo Remotti, sconfitto in un televoto flash nel corso della puntata. Il calzolaio è stato vittima di un’avvelenatissima Beatrice Luzzi che, forte della vittoria dell’immunità, lo ha mandato direttamente al televoto eliminatorio. Dopo le nomination, sono tre i concorrenti a rischio fino alla chiusura del televoto di lunedì 9 ottobre. Si tratta di un paio di soliti noti, Grecia Colmenares e Valentina Modini, e di Anita Olivieri. Non sarà un televoto eliminatorio, il più votato tra i tre sarà immune e potrà mandare uno degli altri due direttamente in nomination. Ciononostante, non è detto che gli autori del GF non cambino le carte in tavola come successo nel caso Remotti.

Per il momento i sondaggi vendono in schiacciante vantaggio Grecia Colmenares. La celebre attrice sta dimostrando di avere un vasto seguito sul web, raccogliendo preferenze tra il 55% e il 63% su Isa e Chia, Reality House e Forumfree. Si difende bene Anita, finora sempre sopra il 20%, a differenza di Valentina, costantemente il fanalino di coda con voti tra il 15% e il 18%.

Come funziona il televoto: come votare e salvare chi è in nomination

Per partecipare al televoto e provare a salvare il proprio concorrente preferito ci sono quattro metodi, di cui tre gratuiti: