Vanessa Incontrada racconta la gravidanza difficile: “Non ho foto con il pancione”

Vanessa Incontrada racconta la sua gravidanza difficile: “Non ho neanche una foto con il pancione”. Ospite di Diletta Leotta nel suo podcast Mamma Dilettante, la showgirl ha svelato il suo lato più vulnerabile: “Quando ho scoperto di essere incinta ero frastornata”.

La gravidanza difficile di Vanessa Incontrada: “Non ho foto con il pancione”

La nona puntata di Mamma Dilettante, podcast di Diletta Leotta disponibile su Youtube ha avuto come protagonista Vanessa Incontrada. La showgirl spagnola ha condiviso con il pubblico le sue esperienze con la maternità e le difficoltà incontrate durante la sua gravidanza. “Non ne ho un bel ricordo.” -ha spiegato Vanessa- “Credo di non avere una foto di me con il pancione. Quando ho scoperto di essere incinta ero frastornata. Per quanto è stata una cosa che è capitata, la desideravamo. Però ho fatto due test di gravidanza il giorno in cui ho scoperto di essere incinta, e ogni volta mi dicevo ‘È impossibile! Lo rifaccio!”.

Dopo aver dato alla luce il suo Isal, tuttavia, si sono presentati altri problemi. La conduttrice ha subito un pesante bodyshaming, con critiche e frecciate per i presunti chili di troppo presi durante la gravidanza. Le responsabilità lavorative la tenevano inoltre spesso lontana dal figlio: “Dopo il parto ho iniziato a lavorare subito. Ma ci sono stati momenti in cui mi sono sentita un po’ triste. Ho avuto sensi di colpa visto che per lavoro non potevo essere sempre accanto a mio figlio. Avevo sempre paura che lui si dimenticasse di me”. Per sua fortuna, le sue paure si sono rivelate infondate: “E, invece, ho scoperto che la mamma è sempre la mamma. Per un figlio sei tu il punto di riferimento. Lui è molto legato a suo padre, ma il suo punto di riferimento sono io”.

Il rapporto con il figlio: “Più diventa grande, più sono apprensiva. L’unico uomo che mi tiene testa”

Vanessa Incontrada ha svelato anche qualche dettaglio in più sul suo rapporto con Isal, che oggi è già un adolescente: “Quando mio figlio era piccolino lo lasciavo sempre ovunque. Con mia mamma ha passato anche l’estate quando aveva 7/8 anni. Lo portavo da lei e stavano insieme 15 o 20 giorni”. Ora invece, per lei è diventato molto più difficile staccarsi da lui: “Adesso farei molta fatica: mi rendo conto che più diventa grande e più io divento apprensiva. Sono impaurita, da non so che cosa, però vivo un po’ male la sua crescita. Giustamente si sta staccando da me, ha 15 anni. L’altra sera, per la prima volta, è andato in discoteca. Il proprietario della discoteca è suo padre, mio marito, quindi in realtà era come se fosse a casa. Però il coprifuoco lo aveva alle 2 di notte e io non ho dormito fino a quell’ora. Non riuscivo a dormire. All’1.45 sono uscita di casa e alle 2 in punto ero lì davanti ad aspettarlo”.

Nonostante provi ad essere severa con lui, la conduttrice ha confessato che finisce sempre con l’assecondarlo. “Io vengo da una famiglia matriarcale.” -ha spiegato la conduttrice- “Gli uomini non sempre sono stati presenti. Mio padre è stato presente, ma in alcuni momenti è dovuto andar via. Io credo che Isal sia arrivato perché un maschio in casa nostra doveva pur esserci. È l’unico uomo che mi tiene testa, me lo dice sempre anche la mia migliore amica“.