GF 2023, anticipazioni puntata 30 ottobre: Beatrice e Massimiliano si avvicinano?

GF 2023, le anticipazioni della puntata di lunedì 30 ottobre. Dalla brusca fine del flirt tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi alla tesissima convivenza con Massimiliano Varrese. Cosa succederà questa sera?

GF 2023, anticipazioni puntata 30 ottobre: cosa succederà stasera?

Mancano poche ore dalla messa in onda della quindicesima puntata del Grande Fratello 2023, in programma per questa sera lunedì 30 ottobre. Il fulcro del programma restano le personalità più forti all’interno della casa, i noti attori Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese. L’ex star di Vivere ha messo fine al suo flirt con Giuseppe Garibaldi, una rottura che avrà senz’altro il suo spazio nel corso della puntata. Sotto i riflettori ci sarà soprattutto il rapporto tra Beatrice e Massimiliano, da sempre estremamente conflittuale. Negli ultimi giorni, tuttavia, i due hanno provato a distendere la tensione e a riavvicinarsi, mettendosi alle spalle i battibecchi delle ultime settimane. “Grazie per questi tre giorni” -ha affermato Varrese- “Conosciamoci. Non ci siamo conosciuti“. Saranno riusciti a seppellire l’ascia di guerra? O è solo una tregua temporanea?

I nominati e i sondaggi, chi sarà eliminato?

Ben cinque concorrenti sono a rischio eliminazione nella puntata di stasera: Beatrice Luzzi, Giuseppe Garibaldi, Massimiliano Varrese, Grecia Colmenares e Valentina Modini. Il meno votato tra loro sarà costretto a lasciare definitivamente la casa più spiata d’Italia. Pochi rischi per Beatrice e Grecia secondo i sondaggi, le due attrici sono tra le concorrenti preferite del pubblico a casa. Più instabile la posizione di Valentina, data come ultima su Isa e Chia e Forumfree con preferenze tra il 7 e il 10%, e di Giuseppe, che supera Lady Fajana di pochissimi punti percentuali ed è a rischio sorpasso. Non si può escludere un’eliminazione a sorpresa di Massimiliano Varrese, ultimo su Reality House nonostante l’ampio seguito da parte del pubblico. L’attore pagherà le polemiche delle ultime settimane?