Oroscopo settimanale Paolo Fox 20-26 febbraio, tutte le previsioni

Ecco l'oroscopo settimanale di Paolo Fox, le previsioni dal 20 al 26 febbraio per tutti i segni.

Paolo Fox, ecco l’oroscopo settimanale dal 20 al 26 febbraio, le previsioni per tutti i segni

Gli appassionati di astrologia si preparano ad affrontare il mese di Carnevale con uno sguardo verso le stelle. Cosa prevede la lettura delle stelle di Paolo Fox nei prossimi giorni? Quali sfide e quali fortune ci riserveranno queste settimane di febbraio? Ecco le previsioni segno per segno del noto astrologo televisivo de I Fatti Vostri per la prossima settimana. Scopriamo l’oroscopo settimanale di Paolo Fox: cosa ci riserva il futuro dal 20 al 26 febbraio?

Ariete, le previsioni settimanali di Paolo Fox 20-26 febbraio

Piange il cuore dei nati nell’Ariete in questi ultimi giorni di febbraio. La vostra vita sentimentale vi da solo grattacapi: chi è single fatica a trovare l’amore, chi è in coppia ha dubbi sulla durata a lungo termine della propria relazione. Il lavoro, almeno, porta buone notizie, dopo una serie di continui alti e bassi.

Toro, le previsioni settimanali di Paolo Fox 20-26 febbraio

I nati nel Toro non si fermano mai. Non avrete un attimo di tregua nei prossimi giorni, quantomeno non prima della fine della settimana. La stanchezza vi rende nervosi, attenti a non sfogare le vostre frustrazioni su chi non se lo merita. L’unica alternativa è resistere, almeno fino al weekend, quando avrete finalmente una chance per rifiatare.

Gemelli, le previsioni settimanali di Paolo Fox 20-26 febbraio

Venere fa il tifo per i nati nei Gemelli. Con il supporto del pianeta dell’amore andate a colpo sicuro, non c’è momento migliore per fare la prima mossa. Giorni pieni di passione anche per chi è già in coppia, che avrà molte occasioni per riavvicinarsi al proprio partner. Ottime nuove anche in ufficio, dove, escluso qualche imprevisto, chiuderete la settimana in grande stile.

Cancro, le previsioni settimanali di Paolo Fox 20-26 febbraio

Tanto ottimismo nel futuro dei nati nel Cancro. Il cielo è dalla vostra e si vede, passerete sette giorni baciati dalla fortuna. Grandi notizie in arrivo, sia per quanto riguarda l’amore che la vostra vita professionale. Tenete gli occhi aperti e non lasciatevi sfuggire le occasioni, basta solo un attimo di distrazione!

Leone, le previsioni settimanali di Paolo Fox 20-26 febbraio

La Luna incupisce i nati nel Leone. La sbilenca posizione del satellite inasprisce le vostre beghe amorose. Non è il momento per lasciarsi andare in discussioni pesanti, rischiate di essere fraintesi. Attendete momenti migliori per togliervi qualche sassolino dalle scarpe. Il weekend porterà un po’ di agognata serenità.

Vergine, le previsioni settimanali di Paolo Fox 20-26 febbraio

Tante buone occasioni nei prossimi giorni per i nati nella Vergine. I movimenti degli astri vi favoriscono, sta a voi sfruttare al meglio il periodo positivo. La vostra fatica comincia finalmente a portare frutti, andate avanti per la vostra strada. In amore, cercate di essere più compassionevoli e più comprensivi delle esigenze altrui.

Bilancia, le previsioni settimanali di Paolo Fox 20-26 febbraio

Periodo di confusione in arrivo per i nati nella Bilancia. L’indecisione vi assale costantemente. Purtroppo non avete chiaro che cos’è che volete veramente, soprattutto in ambito amoroso. Piuttosto che farvi lacerare dai dubbi, è il momento di distrarsi un po’. Troverete una risposta più facilmente vivendo nuove, stimolanti esperienze e visitando posti nuovi.

Scorpione, le previsioni settimanali di Paolo Fox 20-26 febbraio

Sempre sul filo del rasoio la settimana dei nati nello Scorpione. In amore affrontate ostacoli su ostacoli, avete bisogno di almeno un momento di pausa per rifiatare e ricostruire tutto da zero. I tanti impegni di questi giorni vi impediscono di godervi al meglio anche i pochi momenti di tregua. Non usate il vostro cattivo umore come scusa per ignorare chi amate.

Sagittario, le previsioni settimanali di Paolo Fox 20-26 febbraio

Settimana in ascesa per i nati nel Sagittario. Dopo qualche primo giorno senza troppi squilli di tromba, l’influenza di Marte innalza il vostro spirito, caricandovi di entusiasmo ed energia. Affrontate le difficoltà giornaliere guidati da una carica di ottimismo inarrestabile. Attenti solo a non dare la vostra fiducia a chi non se la merita, qualche bugia di troppo potrebbe rovinare il vostro umore.

Capricorno, le previsioni settimanali di Paolo Fox 20-26 febbraio

I nati nel Capricorno affrontano la settimana guidati dal cinismo. Ne avete abbastanza da chi vi promette mari e monti senza mai mantenere la parola. Fate buon viso a cattivo gioco, ma non date peso a quanto dicono. Piuttosto godetevi la settimana senza troppe discussioni inutili, avrete dei rari momenti da dedicare a voi stessi e al relax.

Acquario, le previsioni settimanali di Paolo Fox 20-26 febbraio

Saliscendi continuo nei prossimi giorni per i nati nell’Acquario. Avrete giorni grandiosi alternati ad altri totalmente da dimenticare. Un’altalena che vi stressa e che può influire sul vostro umore. Non lasciatevi ingrigire da questo periodo instabile, gestire al meglio le vostre relazioni in questo periodo sarà fondamentale sia in ambito amoroso che lavorativo.

Pesci, le previsioni settimanali di Paolo Fox 20-26 febbraio

I nati nei Pesci avranno modo di ritagliarsi del tempo per la famiglia nei prossimi giorni. Il lavoro richiede molte delle vostre energie, ma la prossima settimana sarà piena di occasioni per rifiatare un po’. Non è però il momento per facili egoismi, hobby e progetti personali possono aspettare. Approfittatene per coltivare i rapporti con le persone a voi più vicine, soprattutto il vostro partner.