Francesco Totti e Ilary Blasi si separano? Stasera l’annuncio

Francesco Totti e Ilary Blasi si separano? Secondo Dagospia, si attende un annuncio ufficiale in serata. Dopo mesi di voci smentite dalla coppia, potrebbe arrivare la separazione consensuale.

Francesco Totti e Ilary Blasi si separano: l’indiscrezione di Dagospia

La storia d’amore tra Francesco Totti ed Ilary Blasi potrebbe essere davvero giunta al capolinea. A riaccendere le voci di una possibile crisi di coppia è uno scoop di Dagospia, sito di gossip creato e curato da Roberto D’Agostino, secondo il quale sarebbe in arrivo un annuncio ufficiale proprio da parte dei due.

Questa l’indiscrezione del sito: “Stasera Francesco Totti e Ilary Blasi comunicheranno al popolo italiano, con un comunicato congiunto, la decisione di separarsi in modo consensuale“. Tutto finito dunque? Per saperlo siamo costretti ad aspettare. I fan della coppia resteranno col fiato sospeso fino a questa sera, in attesa di un’altra smentita.

Le voci di crisi di febbraio e le smentite: “Fake news”

Non è la prima volta, infatti, che circolano voci su una possibile rottura tra Totti ed Ilary.

Lo scorso febbraio, proprio Dagospia aveva pubblicato alcuni articoli in cui si parlava di un brutto periodo per la coppia, che pareva prossima alla separazione. Secondo le clamorose indiscrezioni di qualche mese fa, il loro matrimonio pare sia in crisi da tempo. La scorsa estate, i due avrebbero vissuto letteralmente da separati in casa nella loro mega-villa all’Eur. La causa scatenante della crisi pare sia stata un flirt di Ilary Blasi con un suo collega del mondo televisivo.

La scoperta avrebbe sconvolto Francesco Totti e rovinato definitivamente il rapporto con sua moglie. A un certo punto si è iniziato a parlare persino di una presunta nuova fiamma per il numero 10 giallorosso.

Da parte loro, Francesco ed Ilary hanno sempre smentito categoricamente le voci di corridoio. In particolare, Totti ha risposto in modo assai infastidito agli articoli sulla sua vita sentimentale: “Nelle ultime ore ho letto molte cose su di me e soprattutto sulla mia famiglia e non è la prima volta di sentire queste fake news.

Mi rivolgo a tutti voi che scrivete queste cose: fate attenzione perché di mezzo ci sono i bambini e vanno rispettati. E sinceramente mi sono veramente stancato di dover smentire“.

