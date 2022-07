Joe Biden positivo al Covid: come sta il presidente Usa?

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è risultato positivo al Covid. Ma come sta il presidente?

Joe Biden positivo al Covid

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è risultato positivo al Covid. Secondo quando trapela, il presidente Usa avrebbe sintomi lievi e sarebbe in cura con l’antivirale Paxlovid.

Chi è Joe Biden: la carriera politica

Biden è il presidente più anziano di sempre degli Usa che ha prestato giuramento. Entrato in carica a 78 anni, otto in più rispetto al record fissato dall’attuale presidente nel 2017, ha passato otto anni alla Casa Bianca a fianco di Obama.

Da vicepresidente facilitò l’adozione da parte del Congresso di un enorme pacchetto di stimoli da 700 miliardi di dollari e a questo piano si attribuisce il merito del rimbalzo dell’economia americana.

Prima di essere presidente è stato anche senatore, avendo anche numerosi incarichi: dal 1987 al 1995 è stato presidente della Commissione Giustizia del Senato federale, nel 2001 è diventato presidente della commissione Esteri del Senato ricoprendo lo stesso ruolo per ben tre volte e risultando alla sua guida in fasi cruciali per la politica estera statunitense.

Dal 2007, contemporaneamente all’incarico di presidente della Commissione Esteri del Senato, Biden è stato presidente del Comitato di controllo sul narcotraffico internazionale del Congresso, incarico mantenuto fino al 2009 quando è stato nominato vicepresidente.