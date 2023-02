Maria De Filippi, selfie con i fan alla camera ardente di Maurizio Costanzo

Maria De Filippi, è polemica per i selfie con i fan nella camera ardente di Maurizio Costanzo. Il web si indigna per alcuni ammiratori che hanno avvicinato la conduttrice per scattarsi una foto con lei: “Persa la fiducia nel genere umano”.

Camera ardente di Maurizio Costanzo, i fan chiedono selfie a Maria De Filippi

Nel secondo giorno di camera ardente per Maurizio Costanzo, folle di ammiratori del conduttore sono passate per dargli un ultimo saluto. L’evento ha tuttavia creato polemiche sul web a causa di alcuni sfacciati fan che hanno avvicinato la moglie, ora vedova, di Costanzo, Maria De Filippi, chiedendole un selfie come ricordo. I video e le foto dell’accaduto hanno fatto il giro dei social, creando ondate di indignazione. L’agenzia di stampa AGTW ha pubblicato una ripresa delle richieste fuori luogo dei fan.

La reazione del web: “Persa la fiducia nel genere umano”

Tante le reazioni infastidite e scandalizzate da parte del popolo del web: “Ma si può chiedere un selfie a Maria in un momento tragico della sua vita e con la bara di suo marito ancora dietro solo per farsi notare? Vergogna. Questa gente è malata, dovrebbe nascondersi in un angolino”. Furiose anche molte personalità di spicco, prima tra tutte Rita Dalla Chiesa, che ha commentato l’accaduto su Twitter: “Questa è la faccia di chi ha voluto farsi un selfie con Maria. Chi lo riconosce lo eviti. Per sempre”. Basito anche Fran Altomare, food blogger che lavora in Mediaset: “Io devo decidermi a perdere totalmente fiducia nel genere umano”. Giuseppe Candela, giornalista di Dagospia, è senza parole: “Maria De Filippi accoglie chi onora suo marito, stringe la mano e ringrazia tutti. Uno a uno. Poi arriva il c*****ne che le chiede un selfie. Alla vedova, con la bara dietro. Ma come si può?”.