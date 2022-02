Ilary Blasi e Francesco Totti sono in crisi? Tutta la verità

Francesco Totti e Ilary Blasi sono in crisi? La notizia bomba è stata lanciata da Dagospia e ha fatto il giro in poco tempo di tutte le riviste di gossip.

Ilary Blasi e Francesco Totti sono in crisi?

Quella tra Ilary e l’ex campione della Roma è una delle storie d’amore sportive più amate e al tempo stesso più longeve. I due, infatti, assieme hanno avuto tre figli (Cristian, Chanel e Isabel) e sono sposati da 17 anni.

La goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso, secondo Dagospia, è però arrivata il 5 febbraio 2022 quando i due hanno pesantemente litigato durante una gita familiare a Castel Gandolfo. Da lì in avanti, purtroppo, qualcosa si sarebbe incrinato e tra i due nulla è più stato come prima. Potrebbe essere che la rottura sia ancora ricomponibile, ma alcune incomprensioni sarebbero profonde. Addirittura lo scorso settembre, quando Totti ha fatto la festa per i 45 anni, la moglie Ilary non era presente.

I segnali della crisi

Segnali che la coppia non stia più vivendo una favola d’amore, in realtà, c’erano già da qualche mese ma non è solo il “silenzio social” a fare pensare. I due infatti, negli ultimi tempi, sono sempre stati visti separati nelle uscite. Qualche esempio? Sabato scorso Francesco Totti, in occasione di Roma-Verona, era al fianco di Daniele De Rossi. Ilary Blasi invece, durante una cena al nuovo ristorante di Briatore, “Cray pizza” in via Veneto, è stata vista anche qui senza il marito.

Totti ed Ilary sono sposati dal 2005, anno in cui Ilary era incinta del primo figlio. Voci, inoltre, dicono che Francesco Totti visiti più spesso Casal Palocco, dove abita la madre, e starebbe cercando casa proprio nei dintorni. La loro storia d’amore sarà davvero arrivata al capolinea?