Francesco Totti e Ilary Blasi storia del loro amore iniziato come una favola. I primi corteggiamenti da parte dell’ex calciatore della Roma risalgono agli inizi degli anni duemila.

Francesco Totti e Ilary Blasi storia: come è iniziata?

La storia d’amore tra Francesco Totti e Ilary Blasi è iniziata nei primi anni duemila quando Totti era la stella indiscussa della Roma in campo e Ilary Blasi iniziava la sua carriera in televisione come “Letterina”.

Il colpo di fulmine per l’ex calciatore è scoppiato proprio guardando in un video la showgirl.

Dopo i primi corteggiamenti, nel marzo 2002 Totti dopo un gol mostra la maglia «6 unica», lei si trovava sugli spalti e un sorriso imbarazzato ha illuminato il suo viso. Dopo non molti anni di fidanzamento, nel 2005 arriva il matrimonio in diretta tv e nello stesso anno nasce Cristian il primogenito della coppia.

Dopo Cristian, la secondogenita invece è Chanel, nata il 13 marzo 2007 ed è strabiliante quanto sia somigliante alla madre, in più occasioni pubbliche sono state viste insieme ed è incredibile nonostante la differenza di età. La più piccolina, Isabel, invece è nata il 10 marzo 2016.

La loro è stata una favola d’amore, anche in riferimento alle esultanza di Totti, quando si metteva il pollice in bocca proprio per ricordarla: “Dedico a Ilary una nuova esultanza, il dito in bocca, destinata a diventare definitiva.

A lungo si è pensato che fosse un modo per segnalare i figli in arrivo. Non è così. Quando Ilary si concentra, il dito le torna in bocca proprio come quando era bambina. È il gesto più suo in assoluto”.

