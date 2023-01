Barbara D’Urso torna a teatro con Taxi a due Piazze: “Sono felicissima”

Barbara D’Urso torna a recitare a teatro, è la protagonista di Taxi a due Piazze: “Sono felicissima!”. L’amata conduttrice tv torna sul palcoscenico dopo 15 anni di assenza: “A teatro percepisci i respiri della gente”.

Il ritorno a teatro di Barbara D’Urso, è la protagonista di Taxi a due Piazze

Nel corso di un’intervista a TV Sorrisi e canzoni, Barbara D’Urso ha parlato del suo imminente ritorno a teatro da protagonista. A quindici anni dal suo ultimo ruolo sul palcoscenico, la conduttrice si prepara a tornare in scena. La presentatrice reciterà infatti in Taxi a due Piazze. Un rientro coi fiocchi per Barbara, che è parsa molto entusiasta del suo progetto: “Sono felicissima. Sarò in scena al Nazionale! Il teatro ha 1.450 posti e dovrò riempirli tutti, aiuto! E poi porterò lo spettacolo in giro per l’Italia e anche in Svizzera, a Bellinzona”

La D’Urso ha poi spiegato i motivi che l’hanno spinta a riproporsi sul palco: “A teatro percepisci i respiri della gente: se senti la risata dopo una battuta ti si allarga il cuore, se non la senti ti viene l’ansia… è meraviglioso. Prima non potevo perché ero impegnata alla conduzione anche al sabato e alla domenica. In questo periodo sono un po’ meno carica con gli impegni televisivi e quindi mi posso permettere di fare alcune date fuori Milano fino ad aprile”.

LEGGI ANCHE: Barbara D’Urso, smentito il flirt con Briatore: “Il mio cuore è per i miei figli”

Trama, cast, dove vedere lo spettacolo

Taxi a due Piazze è una celebre commedia teatrale anni Ottanta nata dalla penna di Ray Cooney: “È una famosissima commedia degli equivoci che fa satira di costume sulla bigamia”. Barbara D’Urso interpreta il ruolo di Stella: “È una tassista che è sposata con due uomini e deve districarsi fra le due case e i due mariti. Ci riesce grazie ai turni di lavoro, diurno e notturno, finché non ha un incidente d’auto e viene scoperta dalla polizia perché fornisce due indirizzi diversi”. Al suo fianco sul palco ci saranno Franco Oppini, Gianpalo Gambi, Rosaria Porcaro e tanti altri.

View this post on Instagram A post shared by Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Come annunciato nell’intervista, la conduttrice si esibirà al Teatro Nazionale CheBanca di Milano, dove resterà in scena dal 14 febbraio al 2 marzo. Per il momento sono in vendita biglietti per date fino ad aprile a Montecatini, Alessandria e Bologna. È possibile acquistare i biglietti direttamente online, su TicketOne.