Filippo Magnini e Giorgia Palmas, matrimonio in arrivo: ecco quando

Filippo Magnini e Giorgia Palmas, matrimonio in arrivo per i due vips. Ma quando arriveranno i fiori d'arancio?

Filippo Magnini e Giorgia Palmas si sposeranno a breve. Lo ha annunciato la coppia durante l’ospitata a Verissimo, dove l’ex velina ha confessato la data del suo matrimonio.

Filippo Magnini e Giorgia Palmas, matrimonio in arrivo

Come accaduto anche a diverse coppie del mondo dello spettacolo e non, Filippo Magnini e Giorgia Palmas hanno dovuto rimandare le nozze causa Covid. Nel frattempo però l’ex nuotatore (ex anche di Federica Pellegrini) e Giorgia Palmas hanno avuto una figlia, Mia, che attualmente ha un anno e mezzo.

Mia, infatti, è nata il 25 settembre 2020 ed è il principale pensiero dei due futuri sposi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Palmas (@giopalmas82)

Filippo Magnini e Giorgia Palmas: la data delle nozze

Per quanto riguarda il matrimonio, Filippo Magnini era restio a comunicare la data durante l’intervista per ragioni di “scaramanzia”.

Di diverso avviso, invece, l’ex velina Giorgia Palmas che ha confessato alla conduttrice Silvia Toffanin il giorno dei fiori d’arancio. “Ci sposeremo sabato 14 maggio”, ha infatti confessato la showgirl, che dunque a breve si sposeranno in Chiesa. Il 12 maggio 2021, invece, la coppia ha già detto il suo primo sì in Comune a Milano.

Il sogno di un secondo figlio insieme

Per quanto invece riguarda l’allargamento della famiglia, Giorgia Palmas non ha escluso un secondo figlio con Filippo Magnini.

“Lasciamo al destino, se dovesse capitare saremmo felici”, ha detto infatti l’ex velina sarda, che è mamma anche di un’altra figlia, Sofia, avuta il 15 luglio 2008 dalla relazione con l’ex calciatore Davide Bombardini.