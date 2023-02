Quali sono le canzoni del Festival di Sanremo più ascoltate su Spotify? Manca meno di una settimana dal ritorno della kermesse musicale più importante in Italia. La piattaforma svedese ha svelato per l’occasione i nomi dei brani del Festival più ascoltati tra il 2013 e il 2022.

Sanremo su Spotify, quali sono le canzoni più ascoltate dal 2013 al 2022?

La 73esima edizione del Festival di Sanremo è ormai alle porte. Martedì 7 febbraio avrà inizio l’edizione 2023 del Festival della Canzone Italiana, condotto per la quarta volta consecutiva da Amadeus. Gli spettatori italiani si godranno le esibizioni di ben 28 artisti fino alla finalissima dell’11 febbraio 2023. In occasione dell’evento, la piattaforma di streaming musicale Spotify ha svelato quali sono state le canzoni del Festival più ascoltate nell’ultimo decennio, dal 2013 al 2022. Le canzoni dell’edizione di Sanremo del 2013, vinta da Marco Mengoni con L’essenziale, furono infatti la prime ad essere subito disponibili su Spotify dopo il loro esordio sul palco dell’Ariston.

La classifica completa, ecco la Top 10 sanremese

Ecco quindi la Top 10 delle canzoni sanremesi più apprezzate dal pubblico di Spotify

BLANCO e Mahmood – “Brividi” (2022). Boomdabash – “Per Un Milione” (2019). Mahmood – “Soldi” (2019). Ultimo – “I Tuoi Particolari” (2019). Måneskin – “ZITTI E BUONI” (2021). Ultimo – “Il ballo delle incertezze” (2018). Fasma e GG – “Per sentirmi vivo” (2020). Pinguini Tattici Nucleari – “Ringo Starr” (2020). Colapesce e Dimartino – “Musica leggerissima” (2021). Madame – “VOCE” (2021).

Un dominio incontrastato, quindi, per i brani tratti dai Festival delle ultime quattro edizioni. Mahmood appare due volte in classifica, con i brani che lo hanno portato alla vittoria nel 2019 e nel 2022. Grande assente Diodato, che trionfò nell’edizione 2020 con Fai rumore, unico vincitore delle ultime quattro edizioni fuori dalla top 10. Secondo i dati di Spotify, Per sentirmi vivo di Fasma e GG ha conquistato molti fan soprattutto tra gli ascoltatori di età compresa tra i 18 e i 24 anni. I giovanissimi sotto i 17 anni hanno invece preferito un pezzo fuori classifica, che ha calcato l’Ariston nel 2015: Il mondo esplode tranne noi, singolo dei Dear Jack, oggi noti come Follya. Il duo Coma_Cose e il loro Fiamme negli occhi, da Sanremo 2021, hanno invece conquistato il pubblico tra i 25 e i 29 anni. Gli ascoltatori tra i 35 e i 44 anni hanno infine preferito Niente di Malika Ayane, dall’ormai lontano Sanremo 2013.