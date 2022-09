I Ferragnez e Sergio Mattarella: il selfie con il Presidente al GP di Monza

Il selfie dei Ferragnez con Sergio Mattarella: Fedez e Chiara Ferragni insieme al Presidente della Repubblica. La coppia più seguita del web ha incrociato il Capo dello Stato al Gran Premio di Monza.

Il selfie dei Ferragnez con Sergio Mattarella, ecco la foto al GP di Monza

La coppia italiana più seguita dei social è di nuovo virale. Questa volta i Ferragnez si sono fatti notare grazie ad un selfie con un protagonista di spessore, nientemeno che Sergio Mattarella.

Fedez e Chiara Ferragni hanno infatti incontrato il Presidente della Repubblica all’Autodromo di Monza, in occasione del 16esimo Gran Premio della stagione 2022 di Formula 1. Entrambi i celebri influencer hanno condiviso la foto sui propri profili Instagram. Fedez commenta l’inaspettato incontro con rispetto: “Un vero onore”.

La foto ha ovviamente fatto il giro dei social, generando una marea di commenti e reazioni positive. Non mancano le battute tra gli utenti: “Gli anni passano anche per Leclerc”. C’è chi invece attende con timore la reazione di altri: “Sono certo che la Lucarelli rimprovererà il fatto che la Ferragni non si sia tolta gli occhiali da sole”.

Chi altro c’era al GP di Monza? Una valanga di VIP all’autodromo

Non c’erano solo i Ferragnez e il Presidente sugli spalti dell’Autodromo di Monza. Il Gran Premio ha richiamato un vero e proprio esercito di VIP nella città lombarda. C’erano sia volti noti nostrani, come Iva Zanicchi e Al Bano, che famosi internazionali, come il celebre cuoco britannico Gordon Ramsay, un gigante della tv americana. Si segnala anche la presenza della cantautrice e conduttrice Francesca Michielin e del campione italiano di salto in alto Gianmarco Tamberi.