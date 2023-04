Chi è Ester Mieli, senatrice di Fdi: età, carriera, vita privata

Ester Mieli è una giornalista e senatrice di Fratelli d’Italia, entrata in parlamento a seguito delle elezioni politiche del 2022 vinte dalla coalizione di centrodestra.

Chi è Ester Mieli

Ester Mieli, nata il 22 aprile 1976, è una giornalista e senatrice della Repubblica per Fratelli d’Italia. Romana. Nipote dello scrittore e superstite dell’Olocausto italiano Alberto Mieli, vive a Roma e dopo la maturità scientifica presso il Liceo Renzo Levi di Roma si è laureata in Sociologia presso l‘Università degli Studi di Roma “La Sapienza” per poi conseguire il Diploma Universitario Triennale in Studi Ebraici “Renzo Gattegna”. Giornalista, ha collaborato con Il Sole 24 Ore, Libero, Il Tempo e Metro e dal 2021 fa parte della redazione del programma TV Zona bianca, in onda su Rete 4.

È stata anche portavoce della comunità ebraica di Roma. Ha scritto con Alberto Mieli il libro Eravamo ebrei: questa era la nostra unica colpa (Venezia: Marsilio, 2016).

L’ingresso in politica con FdI

Ester Mieli alle elezioni politiche del 2022 si candida al Senato della Repubblica nel collegio uninominale Lazio – 04 (Roma: Municipio VII) per il centrodestra (in quota Fratelli d’Italia), risultando eletta con il 37,49% (pari a 165.519 voti) davanti a Monica Cirinnà del centrosinistra (30,94%) e a Giulia Lupo del Movimento 5 Stelle (15,52%).