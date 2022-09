Ferragnez, quattro anni di matrimonio: la dedica d’amore via social

Ferragnez, quattro anni di matrimonio festeggiati anche sui social. Ed entrambi non hanno perso l’occasione di fare una dichiarazione d’amore bellissima a sua moglie Chiara.

Ferragnez, quattro anni di matrimonio: la dedica di Fedez

Oggi, 1 settembre, è il quarto anniversario di matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez, che per il loro matrimonio avevano scelto la Sicilia. A distanza di quattro anni da quel sì, Fedez ha voluto fare una dichiarazione di rinnovato amore alla moglie.

“4 anni di matrimonio insieme, mai come oggi quella frase “nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia” è intrisa di un significato profondo quasi impossibile da spiegare a parole. Le notti abbracciati a piangere in un periodo pieno di incertezze ci hanno fortificato più che mai. Grazie per essermi stata accanto in questo anno così complicato, grazie per avermi dato la forza di affrontare la malattia ma soprattuto grazie per avermi donato la cosa più inestimabile di tutte: due bambini splendidi, l’unico motivo per cui lottare con le unghie e con i denti.

Ti amo, Ferry”

La dedica di Chiara a Fedez

Chiara Ferragni ha voluto rispondere a Fedez facendo anche lei una dedica sui social in ricordo del matrimonio. “Buon anniversario amore mio. Quattro anni che siamo sposati e sei anni che siamo insieme come coppia. Non c’è nessun altro con cui preferirei trascorrere questa vita, nella buona e nella cattiva sorte. Ti amo, sempre e per sempre”.