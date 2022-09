Gimbo Tamberi e Chiara Bontempi si sposano: oggi le nozze

Gimbo Tamberi e Chiara Bontempi si sposano oggi, giovedì 1 settembre. Per il campione di salto in alto è arrivato il giorno delle nozze

Gimbo Tamberi e Chiara Bontempi si sposano oggi, giovedì 1 settembre. Per il campione olimpico di salto in alto è arrivato il grande giorno delle nozze con la sua Chiara, che è sempre rimasta al suo fianco in tutti i suoi momenti più difficili.

Gianmarco Tamberi, 30 anni appena compiuti, sposa oggi a Pesaro la sua Chiara Bontempi, con la quale è fidanzato da oltre 10 anni. Lei dovrebbe vestire un abito targato Atelier Eme, mentre lui ha scelto un abito di Armani. Per il viaggio di nozze, i due innamorati pare che sa invece che abbiano scelto un tour che vada dalle Maldive a Singapore a Bali. Per arrivare al grande giorno entrambi si sono messi in forma tra dieta e allenamento. Gimbo Tamberi corona così la sua storia d’amore con la persona con la quale condivide da anni difficoltà e successi, prima tra tutte la medaglia d’oro vinta alle olimpiadi nel salto in alto. Solo poche settimane fa, Gimbo Tamberi è diventato campione d’Europa a Monaco. I due, quindi, sono sempre stati molto complici e oggi coronano il loro sogno d’amore.

