Fabrizio Giannini, chi è l’ex manager di Tiziano Ferro: vita privata, vip, carriera

Chi è Fabrizio Giannini, manager dei vip ed ex agente di Tiziano Ferro. Nel corso della sua lunga carriera nel mondo dello spettacolo ha curato gli interesse di grandi nomi come Laura Pausini ed Elodie. Cosa sappiamo di lui?

Chi è Fabrizio Giannini, vita privata e carriera del manager dei vip

Nato a Milano il primo marzo 1960, Fabrizio Giannini ha 63 anni ed è un celebre manager e produttore discografico, agente di moltissimi artisti di spicco nel corso della sua lunga carriera. Figlio di Giuseppe Giannini, dirigente della casa discografica CGD, si fa le ossa proprio nella compagnia del padre, muovendo così i suoi primi passi nel mondo della musica. Negli anni Ottanta lavora anche per la CBS Dischi e per l’etichetta britannica EMI Music, dove comincia a specializzarsi nella ricerca e valorizzazione di giovani talenti. Torna in Italia nel 1990 come direttore artistico della WEA Italiana, ruolo nel quale fa firmare il primo contratto discografico ad artisti del calibro di Luciano Ligabue, Laura Pausini ed Irene Grandi. Di nuovo alla EMI nei primi anni del Duemila, offre a Tiziano Ferro il suo primo contratto come artista.

Nel 2007 lascia il mondo della produzione musicale per dedicarsi al management. Fonda la società A&R Management, con la quale cura gli interessi di molti cantanti di spicco nel corso degli anni. Tra questi spiccano i già citati Tiziano Ferro e Laura Pausini, oltre che a cantanti celebri come Giusy Ferreri, Giorgia, Nina Zilli ed Eros Ramazzotti. In un’intervista concessa a Vanity Fair, Fabrizio Giannini ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a mettersi in proprio: “Mi sono accorto che quello che volevo era mettere tutta la mia esperienza a disposizione del cantante e seguirlo passo a passo”.

L’addio a Tiziano Ferro: “Un percorso lungo pieno di soddisfazioni”

Nei primi giorni del 2024 Tiziano Ferro, dopo un lungo periodo di collaborazione con Giannini, ha annunciato la rottura con il noto manager. “Dopo 23 anni, finisce il mio rapporto professionale con Tiziano Ferro.” -ha confermato l’agente sul suo profilo Instagram– “È stato un percorso lungo, bello e ricco di grandi soddisfazioni. Adesso nuove sfide e obiettivi per entrambi. Grazie Tiziano”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabrizio Giannini 🐳 (@gianninifabrizio)

Vita privata e social network

Le informazioni sulla vita privata e sentimentale di Fabrizio Giannini sono molto limitate. Il manager non è solito parlare delle persone a lui vicine, né sul web né nelle tante interviste concesse in carriera. Il suo profilo Instagram, seguito da oltre 8mila persone è dedicato perlopiù ai progetti professionali con i suoi clienti.