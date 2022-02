Nina Zilli: fidanzato, vita privata, carriera

Il fidanzato di Nina Zilli, nato a Desio il 20 settembre del 1981, è un musicista e il frontman dei Two Fingerz

Nina Zilli è una cantante che ha partecipato al Festival di Sanremo quattro volte in carriera. Attualmente è fidanzata.

Chi è Nina Zilli

Nina Zilli, all’anagrafe Maria Chiara Fraschetta, è una cantante laureata allo IULM di Milano in relazioni pubbliche. La musica, fin da quando era molto giovane, è sempre stata parte integrante del suo essere ma inizia ad essere conosciuta come talento vocale a partire dal 2009-2010. In questi anni, infatti, esce il suo singolo Sempre lontano seguiti gli anni successivi da altri brani.

Nel 2012, infatti, pubblica L’amore è femmina, nel 2015 Frasi & fumo e nel 2017 Modern Art. Proprio nel 2010 arriva seconda a Sanremo giovani con il brano L’uomo che amava le donne. Con il brano Per Sempre, nel 2012, torna al Festival e arriva nona mentre con il brano Sola nel 2015 la si rivede all’Ariston. L’ultima sua partecipazione al festival come concorrente risale al 2018 con la canzone Senza appartenere (17esima).

Nina Zilli, chi è il nuovo fidanzato?

Nina Zilli ha un nuovo fidanzato che si chiama Daniele Lazzarin (che è nato a Desio il 20 settembre del 1981). I due ragazzi si sono conosciuti nel 2019 durante un incontro di lavoro e da quel momento hanno iniziato a frequentarsi in maniera molto assidua. I primi scatti fotografici insieme risalgono al 2020 quando su Instagram entrambi iniziano a pubblicare le prime foto insieme. Daniele Lazzarin e Nina Zilli, in particolare, hanno sfilato mano nella mano sul tappeto rosso di Venezia e hanno dato l’impressione di essere davvero molto innamorati.

Daniele Lazzarin ha anche un nome d’arte: Danti. Di professore, Danti è un producer e musicista e ha collaborato nella sua carriera anche con grandi della musica italiana. Attualmente anche frontman dei Two Fingerz, Daniele Lazzarin ha anche lavorato come solista.