Chi è Mauro Corona: carriera, vita privata, moglie, dove vive

Mauro Corona è uno scrittore, scultore e alpinista italiano che è stato, e tornerà a essere, ospite fisso del programma È sempre Cartabianca e della sua “Bianchina”, come lui chiama la giornalista e conduttrice tv Bianca Berlinguer (CHI E’). Ha acquistato fama, soprattutto sui social, proprio per i dibattiti che scatena durante le puntate. Appassionato di montagna, ha pubblicato una trentina di libri. Ma chi è esattamente Mauro Corona?

Mauro Corona, chi è l’opinionista di Cartabianca: la carriera

Mauro Corona nasce nella provincia di Trento il 9 agosto del 1950. I suoi genitori sono due venditori ambulanti, che Mauro Corona segue spesso al lavoro. Con il padre esplora le montagne, a caccia, e anche dal nonno apprende qualcosa: l’arte della scultura lignea. In gioventù si appassiona alla lettura, avvicinandosi a Tolstoj, Cervantes e Dostoevskij, i suoi scrittori preferiti.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Ritirato dalla scuola, si dedica all’attività di manovale. Poi il servizio militare e il primo lavoro da scalpellino riquadratore, che gli vale una piccola notorietà nel circondario. Preso da un maestro, affina le sue qualità di scultore ligneo, in seguito riconosciute a livello europeo. Nel frattempo però comincia a frequentare le montagne.

Nel corso della sua vita, scalando le maggiori pareti di roccia in Italia e all’estero, diventa un alpinista di rilievo. Scala numerose vette, aprendo oltre 300 vie di arrampicata nelle Dolomiti di Oltrepiave. Mauro Corona ben presto pubblica i primi libri, affermandosi come scrittore. Oggi è un autore da 4,5 milioni di copie, e i suoi 27 libri sul rapporto tra uomo e ambiente sono venduti in tutto il mondo.

La vita privata

Mauro Corona ha una moglie, Francesca e quattro figli: Marianna, Matteo, Melissa e Martina. Tutti laureati: Psicologia, Tecnologia delle comunicazioni, Filosofia e Accademia di Brera, ma rimasti a vivere tra i boschi. Ha spesso fatto delle dichiarazioni choc rispetto alla propria vita sessuale, confessando pubblicamente di tradire la moglie, perché “la fedeltà è una cosa superata”.

Dove vive Mauro Corona

L’opinionista di Cartabianca vive a Erto, un paesino in Friuli-Venezia Giulia che conta solo 371 abitanti a seguito del disastro del Vajont. Si definisce “uno zingaro, uno a cui non piace stare al chiuso” per via della vita da ambulante che faceva da bambino insieme ai due genitori, Domenico “Mene” Corona e Lucia “Thia” Filippin.

Quanto guadagna l’opinionista

È stato proprio Mauro Corona a dichiarare apertamente quanto percepiva per le proprie opinioni a Cartabianca sulla Rai. “Ho firmato un contratto, 500 euro a puntata, devo rispettarlo per necessità famigliari. L’istinto mi dice che ormai sono già visto e che non posso più fare la foglia di fico stesa sopra il vuoto. Appena libero, tornerò a riempire la mia fontana, rimasta secca. La prima domanda oggi la faccio io: se non fossi finito a fare il pagliaccio in tivù, Repubblica sarebbe qui a intervistarmi? La risposta è no. Il problema, nella vita privata e in quella pubblica, è questo: tutti siamo schiavi della notorietà perché il resto non ha più un valore riconosciuto. Soldi e successo sono proporzionali alla fama e da questa droga non si salva nessuno”.

Non si sa quanto ora prenda nel programma passato a Mediaset.

Le frasi celebri di Mauro Corona