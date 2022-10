Irene Grandi, chi è: vita privata, marito, figli, malattia e canzoni famose

Irene Grandi è una cantante di origino toscane che nel corso della sua carriera si è affermata in particolare nel genere del rock italiano. Diverse le sue partecipazioni al Festival di Sanremo così come sono state numerose le sue collaborazioni con artisti importanti.

Irene Grandi, chi è: vita privata

Irene Grandi è nata a Firenze il 6 dicembre del 1969. La cantante, giovanissima, dopo aver conseguito la maturità scientifica ha iniziato a cantare con diverse band nei locali della Toscana.

In seguito, ha deciso di iniziare una sua carriera da solista. La sua musica ha toccato diversi generi e in particolare il rock. Inoltre, ha partecipato sei volte al Festival di Sanremo, l’ultima volta nel 2020 con la canzone Finalmente Io, piazzandosi al nono posto.

Irene Grandi: marito e figli

La cantante si è sposata dal 2018 con l’avvocato e istruttore di golf Lorenzo Doni, conosciuto nel 2015 attraverso amicizie comuni. “Non è un musicista, lavora dietro le quinte.” -raccontava la cantante a Vanity Fair, ai tempi del fidanzamento- “Mi cercava, mandava messaggi, ma io ci ho messo un po’, non avevo mica capito: capitolata per insistenza”.

A soli quattro anni dalle nozze, è ormai tutto finito.

Cosa è successo? Ecco cosa ha detto la cantante al Corriere: “Ho visto spezzarsi legami fragili, nella vita privata come nel lavoro. Mi sono sposata nel tentativo di capire se mi sentivo cresciuta, forse per “calmare” certi lati di me che avevo sempre incanalato con passione nella musica. Ma nel matrimonio ho capito che in me persiste un sano egoismo da cui non posso staccarmi, la priorità è sempre il lavoro, e quindi non ha funzionato.

È già finito”.

Prima di Doni, era stata legata con Alessandro Carotti. I due si sono sposati a Las Vegas nel 2003, ma nel 2010 hanno divorziato. La cantante non ha mai avuto figli, almeno fino a questo momento.

Irene Grandi: malattia

Dopo la fine del suo primo matrimonio nel 2010, per non ammalarsi e non cadere in depressione Irene Grandi ha deciso di partire da sola per l’Indonesia, in modo da riscoprire se stessa.

Una volta ritornata da quell’esperienza ha confessato: “Ho messo la testa a posto, e chiuso anche con i flirt. Lo insegnano i maestri spirituali: errare è umano, perseverare è diabolico, correggersi è divino”.

Le canzoni famose

Nel corso della sua carriera ha collaborato con diversi artisti del panorama musicale nazionale: Jovanotti, Eros Ramazzotti, Claudio Baglioni, Vasco Rossi, Pino Daniele. Tante canzoni hanno avuto successo nella sua carriera. Eccone alcune:

Bum Bum (1995);

In vacanza da una vita (1995);

Prima di partire per un lungo viaggio (2003);

Bruci la città (2007);

Verde rosso e blu (1999);

La tua ragazza sempre (2000);

Lasciala andare (2005);

La cometa di Halley (2010);

Un vento senza nome (2015)

Finalmente io (2020).

