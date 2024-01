Tiziano Ferro lascia l’agente Fabrizio Giannini: cosa è successo?

Tiziano Ferro, è divorzio con lo storico agente Fabrizio Giannini: cosa è successo? Il celebre cantautore chiude il rapporto con il suo manager dopo 23 anni di lavoro insieme. Le parole che preoccupano i fan: “Ti auguro successo, io non ho più luce”.

Si chiude un’era per Tiziano Ferro: il cantautore ha annunciato la chiusura del suo rapporto professionale al suo manager storico, Fabrizio Giannini, al suo fianco negli ultimi 23 anni della sua carriera. “È stato un percorso lungo, bello e ricco di grandi soddisfazioni.” -ha scritto Giannini nel suo post di addio sul suo profilo Instagram– “Adesso nuove sfide e obbiettivi per entrambi. Grazie Tiziano”. Che cosa è successo esattamente tra i due?

Le parole preoccupanti del cantautore: “Io non ho più luce”

A preoccupare i fan è soprattutto la risposta di Tiziano Ferro, che ha salutato il suo ormai ex agente con un messaggio molto amaro: “È finita un’epoca. Ti auguro tutta la luce che ti meriti, e che io non ho più. Ti auguro successi e gioia, anche più di quelli che abbiamo vissuto. Ti voglio bene Fabri, grazie”.

Non è la prima volta che il noto cantautore mette in evidenza il periodo difficile che sta passando. Dopo il suo divorzio da Victor Allen Ferro è infatti rimasto bloccato a Los Angeles con i suoi bambini ed ha fatto molte rinunce dal punto di vista professionale. In occasione delle feste natalizie, inoltre, il cantante si è sfogato con i suoi fan, spiegando di essere invischiato in una pesante crisi creativa: “Lo so che vi aspettavate il karaoke di Natale, ma è un anno un po’ particolare. Ultimamente non riesco a cantare, non riesco a scrivere, non riesco a fare musica“.