Chi è Luciano Ligabue: canzoni, moglie, figli, carriera, vita privata

Luciano Ligabue nei suoi trent'anni di carriera ha ottenuto molti successi per tantissimi suoi brani. Scopriamo qualcosa su di lui

Luciano Ligabue è un cantante italiano le cui canzoni hanno segnato più generazioni.

Chi è Luciano Ligabue

Luciano Ligabue, nato il 13 marzo 1960, è un cantante originario di Correggio (Reggio Emilia). Nipote di Marcello Ligabue, eroe della resistenza emiliano, Ligabue ha conseguito il diploma di ragioneria e successivamente, prima di intraprendere la carriera di cantante, ha svolto i lavori più disparati (operaio metalmeccanico, ragioniere, commerciante, promoter). Per un periodo è stato anche consigliere comunale del PCI, esperienza politica che si è rivelata però molto breve.

Della sua vena politica di sinistra, anche durante la sua carriera artistica, non ha mai fatto mistero tanto che ha sempre dimostrato una sensibilità per le tematiche sociali e benefiche in diverse occasioni.

È un grandissimo tifosi dell’Inter.

Canzoni di successo

Nei suoi trent’anni di carriera, Luciano Ligabue ha ottenuto molti successi per tantissimi suoi brani. Tra i principali successi ricordiamo i brani A che ora è la fine del mondo? (1994), Non è tempo per noi, Questa è la mia vita, Certe Notti, Balliamo sul Mondo, Una vita da mediano, L’amore conta, Ho perso le parole, Piccola stella senza cielo, Il mio nome è mai più, Eri bellissima, Tra palco e realtà, A modo tuo, Siamo chi siamo.

Premi e riconoscimenti

Luciano Ligabue nel corso della carriera artistica ha ottenuto per la sue canzoni numerosi premi. Tra questi ricordiamo le due targhe Tenco, ma anche il premio Lunezia.

Leggi anche: Ligabue, la docu-serie sulla sua vita arriva su RaiPlay

Vita privata e figli

Luciano Ligabue nel 1991 si era sposato con Donatella Messori, conosciuta ai tempi in cui studiava ragioneria. I due hanno avuto un figlio, Lorenzo, ma poi hanno divorziato nel 2002.

“Considero la fine di un matrimonio alla stregua di un fallimento per non aver avuto la capacità di mantenere quell’impegno” aveva dichiarato dopo il divorzio.

Il 7 settembre 2013, ancora in municipio a Correggio, si sposa con la sua ex fisioterapista Barbara Pozzo, blogger e scrittrice, dalla quale ha avuto la figlia Linda.

Il dolore per i figli persi

Ligabue, in una intervista a Vanity Fair, ha dichiarato di aver perso per aborto tre figli. “Ho perso tre figli, ma nessuno considera l’aborto un vero lutto, invece è un dolore che ti segna per sempre”