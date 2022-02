Ezio Greggio, chi è la giovanissima fidanzata Romina?

Ezio Greggio e Romina Pierdomenico sono una coppia televisiva molto amata che hanno conquistato il cuore degli appassionati di gossip. Ma chi è la giovanissima fidanzata?

Ezio Greggio, chi è la giovanissima fidanzata?

Lo storico volto di Striscia la Notizia ha da qualche anno una relazione con Romina Pierdomenico, quasi miss Italia nel lontano 2012. I due hanno ben trentanove anni di differenza e si sono conosciuti nel 2018 durante l’estate.

La differenza di età, per la coppia, non è mai stata un problema e i due non perdono occasioni anche di manifestare il loro amore su Instagram postando foto sui social. Romina Pierdomenico, classe 1993, è una modella che a Miss Italia 2012 ha ottenuto il secondo posto e che ha origini abruzzesi. Alla rivista Gente Ezio Greggio ha parlato di Romina e della sua storia d’amore, rimarcando che “Ridere per me è importante e lei è una ragazza molto ironica, mi dà molta allegria.

La differenza di età non è un problema. Io mi sento 35 anni, dunque siamo praticamente coetanei“.

Romina in tv

Romina Pierdomenico è stata protagonista anche di alcuni programmi televisivi che l’hanno fatta conoscere al pubblico del piccolo schermo.

Nel 2014, ad esempio, è approdata nel cast delle tentatrici diTemptation Island ma è stata anche una corteggiatrice del trono classico du Uomini e Donne. Nel 2015, infatti, Romina provò a conquistare Amedeo Barbato che però non l’ha mai presa davvero in considerazione. Su Rai Gulp era nel corpo di ballo di Colorado mentre nel 2019 è stata anche la conduttrice, in coppia con Ezio Greggio, di La sai l’ultima?

Malattia

In una confessione ad Ok Salute, Romina ha rimarcato di aver sofferto molto in passato a causa di una malattia della pelle, la psoriasi guttata.

Questa malattia, infatti, le ha provocato della vistose chiazze rosate sul corpo.