Perla Vatiero-Greta Rossetti, guerra a distanza: “Al GF preferiscono me”

Non c’è pace tra Perla Vatiero e Greta Rossetti. L’ex protagonista di Temptation Island non ha perso occasione per lanciare una frecciata all’ex tentatrice e attuale fidanzata del suo ex Mirko Brunetti. Nel corso di una live con i suoi fan, Perla ha commentato gli ultimi avvenimenti nella casa del Grande Fratello 2023. In particolare, si è concentrata sul confronto tra Greta ed Angelica Baraldi, rea di essersi permessa atteggiamenti troppo intimi nei confronti di Mirko. A detta della bella salernitana, Greta non ha fatto proprio una bella figura. Uno degli utenti le fa notare: “Nella casa le ragazze sono a favore tuo”. A quel punto Perla risponde: “Sì, è una cosa che ho notato perché… devo dire sono tutte ragazze molto intelligenti. Avranno capito la persona che sono“.

Perla nuova concorrente del GF: “Niente confronti sono inutili, andrei d’accordo con le concorrenti”

Si è parlato molto nelle ultime settimane del possibile ingresso di Perla nella casa del Grande Fratello 2023 come concorrente. Nelle sue live ha confessato di essere già stata contattata per dei confronti in casa con Mirko. Gli autori del GF le hanno proposto una visita almeno due volte, ma Perla ha rifiutato in entrambi i casi: “Ragazzi il mio no è relativo ad andare a Roma per fare questi confronti. Quindi non mi vedrete per nessun confronto. Ne ho rifiutati due, li trovo inutili e senza senso. La differenza tra me e altre è che io li ho rifiutati”. L’ex stella di Temptation Island non esclude però del tutto la possibilità di entrare come concorrente: “Se entro nella casa del GF scateno l’inferno? Posso dire che le ragazze nella Casa sono molto intelligenti e con loro andrei molto d’accordo”.