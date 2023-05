Elezioni comunali ad Ancona 2023, affluenza alle urne: dati in diretta

Elezioni comunali Ancona 2023, affluenza alle urne. Tutte le informazioni sulle elezioni amministrative di domenica 14 e lunedì 15 maggio in 790 comuni italiani. Ecco i dati in diretta dell’affluenza ad Ancona. Nel caso in cui non venga raggiunto il 50% delle preferenze, i due candidati più votati si affronteranno al ballottaggio.

Elezioni comunali Ancona 2023, i dati in diretta dell’affluenza

Domenica 14 e lunedì 15 maggio 2023 i cittadini di Ancona sono chiamati alle urne per le elezioni comunali per eleggere il nuovo primo cittadino. TrueNews seguirà in diretta i dati dell’affluenza e i risultati delle elezioni. Le urne rimarranno aperte dalle 7:00 alle 23:00 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì. Alle ore 12, secondo Eligendo.it, si registrano dati deludenti sul numero di votanti nel capoluogo di regione marchigiano. Si registra infatti un’affluenza del solo 12.12% degli aventi diritto, contro il 18% delle scorse elezioni alla stessa ora. I prossimi aggiornamenti arriveranno alle 19 e alle 23.

Ancona 2023, tutti i candidati

Sono sei i candidati per la posizione di Sindaco di Ancona. Ecco la lista dei politici in lizza per il posto di primo cittadino: