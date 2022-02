Chi è Ezio Greggio: fidanzata giovanissima, ex moglie, figli, carriera

Ezio Greggio è un conduttore televisivo, volto storico di Striscia la Notizia. Conosciamo meglio la sua vita privata.

Chi è Ezio Greggio: esordi e carriera

Ezio Greggio, nato il 7 aprile 1954, è nato in provincia di Biella. Ha debuttato in RAI Nel 1978 con La sberla e poi l’anno successivo con Tuttocompreso. Volto storico della trasmissione di Antonio Ricci Striscia la Notizia, è stato conduttore del tg satirico dalla primissima puntata del programma ideato da Ricci (andata in onda il 7 novembre 1988).

Assieme a lui conduceva Gianfranco D’Angelo, venuto a mancare nel 2021. Oltre a Striscia, Ezio Greggio è stato protagonista anche di pellicole cinematografiche. Tra queste ricordiamo Yuppies – I giovani di successo (1986), Vacanze di Natale ‘90 e Vacanze di Natale ‘91, Il Silenzio dei Prosciutti (1994), Selvaggi (1995), Box Office 3D – Il film dei film (2011). È stato protagonista anche di Lockdown all’Italiana (regia di Enrico Vanzina) Insieme a Martina Stella.

Oggi Ezio Greggio ha la residenza nel principato di Monaco.

Ex moglie e figli

Il conduttore televisivo è stato sposato per oltre vent’anni con Isabel Bengochea, spagnola, dalla quale ha avuto i due figli, Giacomo e Gabriele. Si è poi legato nel 2009 a Simona Gobbi, studentessa di lettere, trent’anni più giovane di lui.

Compagna

A partire dal 2018, però, Ezio Greggio è stato avvistato al fianco di un’altra donna, la modella Romina Pierdomenico. I due hanno ben trentanove anni di differenza ma, per la coppia, non sono mai stati un problema che non gli ha permesso di vivere in serenità.

Classe 1993, la giovane è una modella che a Miss Italia 2012 ha ottenuto il secondo posto e, pur essendo una milanese adottata, ha origini abruzzesi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ezio Greggio (@ezio_greggio)

Patrimonio

Il patrimonio di Ezio Greggio non è mai stato dichiarato, ma Nanopress ha stimato che, dal 2009 al 2013, abbia percepito più di 23 milioni di euro da Mediaset per la conduzione di Striscia la notizia e Veline.

Nel 2020 Italia Oggi ha scritto che il suo cachet annuale sarebbe di 5,75 milioni di euro.