Thomas Ceccon è un nuotatore italiano, specialista del dorso, che è fidanzato con Giorgia Biondani. Ecco chi è la sua ragazza.

Thomas Ceccon, chi è la fidanzata Giorgia Biondani

Giorgia Biondani, nata il 14 giugno 1997, ha 26 anni ed è una nuotatrice italiana originaria di Sona, comune italiano di 17 mila abitanti della provincia di Verona in Veneto. Ha gareggiato nella staffetta 4 × 100 metri stile libero femminile ai Campionati mondiali di nuoto 2017 ed è fidanzata con Thomas Ceccon.

I 50 stile libero, però, non sono l’unica sua specialità. Buoni risultati anche nei 50 farfalla e nei 100 sl. I suoi obiettivi di crescita sembrano naturali.

La carriera nel nuoto

Giorgia Biondani, come il fidanzato Ceccon, è una nuotatrice specializzata nei 50 stile libero. È stata impiegata nella staffetta in diversi casi, e a tal proposito ha commentato che «quando sei impegnata in una staffetta, è importante credere in sé stessi ma non meno nei tuoi compagni di squadra, che talvolta devi anche motivare e incoraggiare”.

La storia d’amore con Ceccon

A rivelare il fidanzamento con Biondini è stato proprio Ceccon in una intervista che aveva concesso al quotidiano La Stampa. “Sono fidanzato con Giorgia Biondani, una delle ragazze che nuotano a Verona con me. Lo sanno in pochi, è una storia recente e non è che sto a postare foto insieme o che. La mia vita privata non la spiffero”.