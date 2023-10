Alessandra Moretti, chi è la moglie di Maurizio Battista: vita privata, carriera e matrimonio

Alessandra Moretti è un’attrice italiana che è finita al centro delle attenzione di gossip per il suo matrimonio con il comico Maurizio Battista dopo 10 anni di fidanzamento.

Alessandra Moretti, chi è la moglie di Maurizio Battista: vita privata

Alessandra Moretti è nata nel 1897 ed è un’attrice italiana. Non solo la recitazione perché dopo la laurea in Giusrisprudenza ha provato anche la carriera politica. Nel 2013, il suo impegno politico ha raggiunto il punto più alto quando è stata eletta alla Camera dei Deputati con il Partito Democratico. Successivamente, nel 2014, ha ottenuto anche un seggio come europarlamentare.

Dopo 10 anni di fidanzamento è convolata a nozze con un famoso comico: Maurizio Battista. I due si sono sposati il 21 ottobre, dopo 10 anni di fidanzamento e una figlia di 8 anni, Anna. La cerimonia si è tenuta nel castello di Tor Crescenza, una romantica location a nord di Roma. All’evento hanno preso parte tanti amici vip: da Jane Alexander, Justine Mattera e Guendalina Tavassi a Laura Freddi, Carmen Russo, Milena Miconi, Valentina Persia e molti altri.

La carriera

Dunque, la Moretti ha esperienza e vissuto in diverse fiction e film, in particolare in Rai come ad esempio “Universitari – Molto più che amici” e “Provaci Ancora Prof“.