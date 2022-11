Maltempo in Campania. Il comune di Montella, in provincia di Avellino, ha visto strade come fiumi per un forte bomba d’acqua. Fango e detriti, infatti, hanno invaso il centro del paese, ma anche altri comuni sono rimasti colpiti. Campania, maltempo e strade come fiumi in molte città In un video diffuso sui social che fa riferimento a Montella in provincia di Avellino, si vede l’acqua trascinare con sé le cose che trova lungo il suo cammino, tra cui un grande frigorifero. Particolarmente critica la situazione a Mercato San Severino (Salerno) dove l’acqua ha raggiunto un livello preoccupante. Molte le auto bloccate e i torrenti Solofrana e Calvagnola che sono usciti dagli argini, allagando le strade della frazione di Sant’Angelo. Qui un automobilista è rimasto intrappolato nel sottopasso di via Faraldo, salvato dai vigili del fuoco. L’uomo ha provato ad attraversarlo ma è rimasto impantanato con l’acqua che ha raggiunto quasi il finestrino. Montella, Avellino.#dontlookup pic.twitter.com/DcwRzBIu0N — Ignazio Corrao (@ignaziocorrao) November 4, 2022

Disagi in autostrada

Sempre per i disagi del maltempo in Campania, anche al Mercato San Severino (Salerno), una bomba d’acqua si è abbattuta sul territorio di Mercato San Severino (Salerno), dove centinaia di automobilisti sono rimasti intrappolati per ore sul raccordo autostradale Avellino-Salerno. Per precauzione causa maltempo, inoltre, il sindaco di Fisciano, Vincenzo Sessa ha firmato un’ordinanza di chiusura dell’Università degli Studi di Salerno per la giornata odierna. “Stiamo facendo il possibile per mettere in sicurezza il territorio – ha detto il primo cittadino – e invito, pertanto, tutti alla massima cautela e a non uscire di casa se non per esigenze strettamente necessarie”.