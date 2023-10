Emanuel Lo, chi è il coreografo professore di Amici: vita privata, carriera, Giorgia

Chi è Emanuel Lo, coreografo e ballerino professore di Amici 23. In tv dalla fine degli anni Novanta, ha sostituito Veronica Peparini nel ruolo di docente nella stagione 2022-23 del talent show. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Emanuel Lo, professore di Amici 23: vita privata e carriera

Nato a Roma l’11 luglio 1979, Emanuel Lo, all’anagrafe Emanuel Lo Iacono, ha 44 anni ed è un poliedrico personaggio televisivo italiano, noto coreografo, ballerino, regista e cantautore. Fin da piccolo appassionato di musica e danza, porta avanti entrambe le sue passioni fino all’età adulta. Nel 1996 fa il suo esordio in televisione come ballerino e coreografo in diversi programmi televisivi, lavorando sia per la Rai che per la Mediaset. In particolare Emanuel lavora con Fiorello in Stasera pago io, con Lorella Cuccarini in La notte vola e in Uno di noi con Gianni Morandi. Si è inoltre spesso esibito con grandi nomi della musica italiana ed internazionale come Kylie Minogue, Luciano Pavarotti e Kanye West.

Nel 2010 Lo si occupa delle coreografie della quarta edizione di X-Factor. Si avvicina ad Amici di Maria De Filippi nel 2016, anno in cui ricopre il ruolo di giudice nelle esibizioni di ballo hip-hop. Negli anni successivi torna spesso nella scuola di talenti di Canale 5 come giudice esterno. Nel 2022 sostituisce Emanuel Lo l’insegnante Veronica Peparini e diventa uno dei docenti del talent show. Il suo profilo Instagram conta ad oggi oltre 240mila follower e pubblica molti contenuti legati alla sua carriera televisiva ed artistica.

Vita privata, la storia d’amore con Giorgia

Emanuel Lo è anche noto in quanto storico fidanzato della celebre cantante Giorgia, con la quale porta avanti una relazione dal 2004. I due si frequentano da quando avevano rispettivamente 23 e 31 anni. Una situazione che Todrani inizialmente temeva, come ha spiegato lei stessa in un’intervista radiofonica: “Io mi sentivo a disagio infatti gli dissi ‘Sei meraviglioso, ma io sono troppo grande’. Quando ci siamo messi insieme gli dicevo ‘vedrai che mi lascerai per una più giovane’ e invece adesso sono 20 anni“. Oggi i due sono più uniti che mai, sebbene non perdano occasione di stuzzicarsi a vicenda: “Sì, sono passati vent’anni e adesso ci detestiamo l’un l’altra perché dopo 20 anni è normale, è la forma di amore moderno. La cosa bella è che conosciamo i difetti l’uno dell’altra e quindi sai quando ti darà fastidio“. I due diventano genitori il 18 febbraio 2010, con la nascita del loro figlio Samuel.