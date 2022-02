Chi sono moglie e figli di Gianni Morandi? Tutto sui familiari del cantante

Chi sono la moglie e i figli di Gianni Morandi? Scopriamo qualche dettaglio in più sui familiari e la vita privata di uno dei cantanti italiani più apprezzati in tutto il mondo, oggi di nuovo sul palco di Sanremo con Apri tutte le porte.

Chi è Anna Dan, moglie di Gianni Morandi

Anna Dan è la seconda moglie di Gianni Morandi. La prima fu l’attrice e annunciatrice Laura Efrikian, che rimase al fianco del cantante dal 1966 al 1979.

Il divorzio della coppia fu causato in parte da un periodo difficile nella carriera del cantante negli anni ’70. Morandi non riusciva ad accettare la crisi e ciò ha avuto conseguenze sul loro matrimonio, come racconta l’ex moglie: “Il suo era un chiodo fisso. Alla fine, le tensioni sono esplose. Per fortuna, siamo riusciti a mantenere fermi i rapporti sul piano della civiltà. Senza rivalse”.

Anna Dan è nata il 12 Ottobre 1957 e ha oggi 64 anni.

È una dirigente di una società informatica, lavoro grazie al quale ha conosciuto Gianni Morandi nei pressi di Bologna, città natale del cantante. I due si sono conosciuti nel 1994, durante una partita di calcio. Per loro fu un colpo di fulmine, come racconta il cantante su instagram, in occasione dell’anniversario: “Ero a Monghidoro, avevo organizzato una partita di calcio al mio paese e lei arrivò da Bologna con alcuni amici comuni.

Rimasi colpito dai suoi occhi e dalla sua personalità. Aveva una macchina fotografica al collo e una gonna a fiori. Era veramente splendida!”.

“In quel periodo lavoravo molto.“ -continua l’artista- “Avevo appena concluso una lunga tournée nei teatri e stavo pensando a nuove canzoni da incidere. Eravamo entrambi liberi sentimentalmente, lei usciva da una breve relazione e io pensavo soprattutto alla musica. Ero separato già da diciotto anni e avevo avuto qualche storia, ma evidentemente non quella giusta.

Quell’incontro fu fatale, ci innamorammo e oggi continuiamo a essere felici insieme“. Inseparabili da quasi trent’anni, si sono sposati nel 2004, con una cerimonia privata sotto gli occhi solo di parenti e amici stretti. Anna Dan gestisce i profili social del marito ma ha anche una sua discreta presenza online. Ha un profilo instagram personale con oltre 50mila follower.

Chi sono Marianna, Marco e Pietro, figli di Gianni Morandi

Nel corso della sua vita, Gianni Morandi è stato padre per quattro volte. Le prime tre con la sua prima moglie, Laura Efrikian, che ha dato alla luce Marianna, Marco e Serena, nata nel 1967 ma tragicamente morta solo poche ore dopo. Il quarto figlio, Pietro, nasce dalla sua unione con Anna Dan.

Chi è Marianna Morandi?

Marianna Morandi è nata il 14 Febbraio 1969 e ha lavorato come attrice. Ha studiato all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica di Roma e ha recitato a teatro e in alcune miniserie televisive.

Oggi lavora in un’agenzia di comunicazione da lei fondata a Bologna. Dal 1993 al 2002 ha avuto una relazione sentimentale con il noto cantante Biagio Antonacci. Con lui ha avuto due figli, spesso protagonisti di scatti sul suo account su instagram.

Chi è Marco Morandi?

Marco Morandi è nato il 12 Febbraio 1974 e ha invece seguito le orme del padre, perseguendo una carriera musicale. Si è fatto strada come cantante e compositore, ottenendo un discreto successo con il gruppo Percentonetto. Con loro vince Sanremo Giovani nel 1998, e fa il suo esordio tra i big al Festival con il brano Come il sole. Ha prodotto due album da solista e lavorato anche come attore e personaggio televisivo. Ha un profilo instagram dove condivide la sua musica e i suoi progetti.

Chi è Pietro Morandi?

Pietro Morandi, nato a Bologna nel 1997, è il figlio più giovane di Gianni Morandi. Come il padre e il fratello maggiore, ha deciso di lavorare nel mondo della musica. Si è discostato dalla musica tradizionale paterna, dandosi invece al rap con lo pseudonimo Tredici Pietro. Intervistato dal settimanale Chi, Pietro ha confessato di aver passato periodi difficili in terapia a causa della pressione portata dall’altisonante nome paterno: “Molti figli di…scappano dai padri ingombranti, vivono con la voglia di sconfiggerli”. La sua carriera musicale sembra avergli portato comunque delle soddisfazioni. Ha un profilo instagram con oltre 180mila follower, dove pubblica tutte le novità sulle sue produzioni musicali.