Nuovo varietà per Fiorello e lo showman ha annunciato la location di Viva Rai2

Nuovo varietà per Fiorello che potrebbe tornare con un nuovo format in prima serata. Intanto, ecco il la location di Viva Rai2.

Nuovo varietà per Fiorello: annuncio dello showman siciliano di un nuovo programma che potrebbe andare in onda. Inoltre, è stato annunciata la nuova location del programma Viva Rai2 dopo la polemica dei residenti di via Asiago.

Nuovo varietà per Fiorello

Fiorello è intervenuto nella giornata di ieri al Festival della Comunicazione di Camogli, in Liguria. Nel suo intervento ci sono stati sia passaggi ironici sia nuovi annunci come quello di un possibile nuovo varietà. “Sto pensando a un nuovo varietà in prima serata ma con tempi diversi dai soliti. Non di sabato e della durata di massimo un’ora e venti“.

Poi, la stoccata ad Alessandro Barbero che arriva con un nuovo programma su La7: “Parla e ride. Parla dei Longobardi che hanno ucciso duemila persone e ride, mi piace troppo quando ride. (…) Secondo me alcune cose Barbero se le inventa“.

Annunciata la location di Viva Rai2

Intanto, la nuova edizione del programma di Fiorello Viva Rai2 torna nei prossimi mesi nella fascia mattutina sul secondo canale del servizio pubblico. Nelle scorse settimane c’era stata la polemica dei residenti di via Asiago, è cambiato il luogo ed è stato annunciato dallo stesso showman siciliano. “Stiamo lavorando per fare Viva Rai2 al Foro Italico. Non c’è ancora l’ufficialità ma la direzione è quella. Inizieremo il 6 novembre“.

LEGGI ANCHE: Fiorello, alla Meloni manda un messaggio ironico: “L’opposizione non è il Pd ma il marito Giambruno”