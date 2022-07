Monica Maggioni è sposata? Tutta la verità

Monica Maggioni, giornalista della Rai, ed è stata anche un’inviata di guerra. Sulla sua vita privata e personale si hanno pochissime informazioni. Ma ha un compagno o ed è single? Ecco cosa sappiamo di lei

Monica Maggioni è sposata

Della vita privata di Monica Maggioni non si sa molto, se non che è sempre stata una professionista molto dedita al lavoro e alla carriera. La lombarda non ha figli e non è mai stata sposata e anche sul web non possiede account social.

In passato fu paparazzata con l’architetto Dario Curatolo, art director dell’Ordine degli Architetti, ma questa storia alla fine non ha mai avuto un seguito. Infatti, i due non hanno mai smentito né confermato questa presunta love story che li legherebbe oramai da anni.

Maggioni e la Rai

Monica Maggioni è una giornalista e conduttrice televisiva italiana. Iscritta all’Ordine dei giornalisti dal 27 febbraio 1995, ha lavorato per molti anni al TG1. Si è laureata in Lingue e letterature straniere moderne presso l’Università Cattolica di Milano e il 18 novembre 2021 è stata nominata nuova direttrice del TG1: è la prima donna in assoluto a dirigere il telegiornale della prima rete.

Dal 24 febbraio 2022, conduce gli speciali del TG1.