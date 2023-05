Chi è Dario Baldan Bembo oggi: moglie e figli, dove vive, Atlantide, Amico è

Chi è oggi Dario Baldan Bembo, famoso cantante, compositore e tastierista italiano. Scopriamo qualche informazione in più sul suo conto, dalla carriera alla vita privata.

Chi è Dario Baldan Bembo: vita, carriera e canzoni del noto cantante

Dario Baldan Bembo, nato a Milano il 15 maggio 1948, è un cantante e compositore italiano. Nato dai genitori Sebastiano e Domenica Andereini, la mamma era un maestra di pianoforte e gli ha trasmesso una passione per la musica. L’attività di tastierista, che lo ha reso famoso, l’ha iniziata e avviata assieme al fratello maggiore ed esibendosi in vari locali ha iniziato la sua carriera. Nel 1966 conosce Ico Cerutti, che lo inserisce nel Clan Celentano, e da quel momento inizia a farsi conoscere al grande pubblico. Il suo primo grande successo fu Djamballà, colonna sonora del film Il Dio Serpente e nel 1971 collabora con Lucio Battisti per la pubblicazione di Amore e non amore. Nel 1972 scrive due brani, Piccolo Uomo e Donna Sola, che hanno fortemente contribuito al successo di Mia Martini ed insieme a Ciro Dammicco, compone la musica della canzone Le rose blu. Nel 1975 debutta come cantautore con Aria, che sarà un successo internazionale. Negli anni successivi ha modo di collaborare con Renato Zero per l’arrangiamento di diversi brani come Amico, Più su, “Ed io ti seguirò” e “Stranieri” dall’Album Antartide. Per Zero scriverà 15 brani.

Dario Baldan Bembo al Festival di Sanremo

Al Festival di Sanremo del 1981 arriva terzo con la canzone Tu cosa fai stasera che lo porterà all’apice del successo. Assieme a Riccardo Fogli poi, di lì a poco, inciderà lo stesso brano sanremese insieme a Non mi lasciare e alla versione iniziale di Amico è intitolata Falò. Nel 1985 partecipa al Festival di Sanremo con Da quando non ci sei (una volta ancora) ma arriva solo sedicesimo.

Amico è

Nel 1982 Dario Baldan Bembo pubblica Amico è, che sbanca negli ascolti e nelle vendite. Il brano è interpretato assieme a Caterina Caselli e diventa ancora più popolare in quanto scelto come sigla di Superflash (trasmissione televisiva in onda su Canale 5).

Dario Baldan Bembo: vita privata, dove vive, moglie e figli

Dario Baldan Bembo vive a Milano, ma è molto riservato ed è sempre stato schivo alle telecamere. Se sia sposato non lo sappiamo, nè se abbia una compagna. Non ha figli. In passato ha avuto almeno una compagna, con la quale si è sposato. Lo ha indirettamente rivelato lui stesso nel corso di un’intervista a faremusic.it, dove ha svelato di aver rinunciato ad un’opportunità per andare in viaggio di nozze: “Il più grande rimpianto? Quando andai in viaggio di nozze negli Stati Uniti dopo il mio primo matrimonio. Il mio editore mi aveva fissato un incontro alla Paramount. Non ci credetti molto e non ci andai. Da lì in poi imparai ad avere più fiducia in me stesso”.