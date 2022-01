Elezioni Quirinale al via: il diario delle votazioni giorno per giorno

Elezioni Quirinale, al via le votazioni per la scelta del nuovo Presidente della Repubblica. Cominciano le assemblee di voto per scegliere il successore di Sergio Mattarella, che non accetterà – salvo colpi di scena – un secondo mandato. Tanti i nomi dei candidati in discussione, dopo la rinuncia di Silvio Berlusconi.

È giunto finalmente il momento delle elezioni per il Quirinale. Cominciano oggi le votazioni per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Nessun Mattarella-bis, nonostante le tante richieste, l’attuale Capo di Stato non ha intenzione di accettare un secondo mandato. Dopo la rinuncia di Silvio Berlusconi, sono molte le candidature in discussione. Tra i nomi più caldi c’è l’attuale premier Mario Draghi, poco gradito ad alcune forze politiche, tra cui Forza Italia, Andrea Riccardi, sostenuto da PD e M5S, ma anche Elisabetta Belloni, Pier Ferdinando Casini e molti altri.

Oggi la prima votazione: chi vota e a che ora

La prima votazione per eleggere il successore di Sergio Mattarella si terrà oggi, lunedì 24 Gennaio, dalle 15 e 45. Per il momento non c’è ancora un’intesa tra i partiti di maggioranza, si fa sempre più probabile l’opzione scheda bianca. Voteranno per l’elezione del Presidente i senatori e i deputati. A loro si aggiungono 58 delegati regionali, tre per regione ad eccezione della Valle d’Aosta, che ne ha solo uno.

In totale, per ora, gli elettori sono 1008, dopo la morte del deputato di Forza Italia Enzo Fasano. “Per sostituire il deputato scomparso ieri, Enzo Fasano di FI, si deve riunire la Giunta, proclamando il primo dei non eletti, era eletto sulla parte proporzionale, e poi ci vuole una riunione breve dell’Aula Camera per darne comunicazione. Vedremo se si farà in tempo per la prima votazione oppure si slitterà alla seconda.

Questo ha riflessi sul quorum: 672 senza proclamazione, 673 dopo di essa” ha spiegato il deputato del Partito Democratico Stefano Ceccanti.