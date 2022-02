Chi è Eleonora Cadeddu, “Annuccia” di Un medico in famiglia? Cosa fa oggi l’attrice che ha dato il volto alla più piccola di casa Martini? Scopriamo qualcosa di più sulla sua vita privata dopo la conclusione dell’amata serie tv Rai.

Chi è Eleonora Cadeddu, Annuccia di Un medico in famiglia

Nata a Milano 26 anni fa, il 20 Marzo 1995, Eleonora Cadeddu è entrata nei cuori dei telespettatori italiani interpretando la piccola Annuccia, la nipote preferita di nonno Libero (Lino Banfi) in Un medico in famiglia, fiction Rai che ha segnato un’intera generazione.

Ha fatto il suo esordio nel 1998 nella serie a soli tre anni, insieme al fratello maggiore Michael Cadeddu, nel ruolo di Ciccio Martini. Grazie al successo di Un medico in famiglia, Eleonora Cadeddu diventa famosa in tutta Italia. Doppia l’omonima serie animata ispirata alla fiction, sempre nel ruolo di Annuccia, e incide un disco in cui canta canzoni per bambini. È inoltre una dei partecipanti della seconda stagione di Ballando con le stelle, nella sezione delle “stelline”.

Cadeddu cresce insieme alla serie, interpretando Annuccia dalla prima alla decima stagione, nel 2016.

Cosa fa oggi l’attrice? Dopo aver ottenuto la maturità nel 2014, ha continuato gli studi all’Accademia Internazionale di Teatro a Roma, diplomandosi. Pur non recitando con la stessa frequenza di un tempo, Cadeddu non ha mollato la presa: nel 2020 ha recitato in un episodio di Don Matteo. Oggi insegna teatro ai bambini nelle scuole e studia Lingue alla Sapienza di Roma.

Ha inoltre un profilo Instagram, con oltre 100mila follower, dove posta spesso foto con i suoi cinque nipoti, quattro nati dalla sorella Francesca e uno dal fratello Michael.

Affari tuoi formato famiglia, la sorpresa a Lino Banfi

Il 19 Febbraio, Eleonora Cadeddu è stata l’ospite di Affari tuoi formato famiglia, il game show Rai condotto da Amadeus. L’attrice ha fatto una sorpresa al suo “nonno televisivo” Lino Banfi, concorrente della puntata: “Sono la tua nipotina!”. Un incontro gradito per l’attore comico pugliese, che ha condiviso il set di Un medico in famiglia con la piccola Annuccia per quasi vent’anni.