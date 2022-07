Quarta dose over 60, come e dove prenotare: Toscana, Emilia Romagna, Lazio, Campania, Puglia, Liguria e Piemonte

Quarta dose over 60: si parte nelle Regioni con la prenotazione delle vaccinazioni dopo il via libera del Ministero della Salute.

Quarta dose over 60: si parte con le vaccinazioni in diverse se non in tutte le regione d’Italia. Già in queste ore è partita la campagna per la quarta dose dopo il via libera del Ministero della Salute. Ecco come si sono organizzate le singole regioni.

Quarta dose over 60, come e dove prenotare: Toscana

Nella regione Toscana si parte con la prenotazione della quarta dose di vaccino anti-Covid riservata agli over 60 e alle persone con elevata fragilità dai 12 anni in su sul portale regionale https://prenotavaccino.sanita.toscana.it.

“La Toscana è pronta a una nuova fase della campagna vaccinale e si è già attivata al meglio per rispondere alle recentissime indicazioni ministeriali, finalizzate alla protezione degli over 60 e delle persone più fragili e più a rischio di contrarre la malattia – commenta il presidente della Regione Eugenio Giani -. Il vaccino è l’unico strumento che abbiamo per rafforzare il nostro sistema immunitario e difenderci dagli effetti più aggressivi del Covid, in continua mutazione. Non c’è tempo da perdere.

Mi associo alle raccomandazioni del ministro Speranza e invito chi non l’avesse ancora fatto a vaccinarsi. E’ un gesto di responsabilità verso se stessi e i propri cari”.

Quarta dose over 60, come e dove prenotare: Emilia Romagna

In Emilia Romagna per le prenotazioni sono aperti tutti i consueti canali: sportelli Cup, Cupweb, FarmaCUP, Cuptel, Fascicolo sanitario elettronico, app ER-Salute. Inoltre, le Aziende sanitarie invieranno un sms alla platea di persone interessate da questa nuova fase vaccinale.

Le vaccinazioni saranno effettuate dai medici di medicina generale nei propri ambulatori o presso punti concordati con le Ausl di riferimento, e dai servizi aziendali presso luoghi di prossimità come le Case della salute e gli Hub vaccinali ancora attivi. Inoltre, per i cittadini di età pari o superiore ai 60 anni che non rientrino nelle condizioni di elevata fragilità individuate dal Ministero, sarà possibile effettuare la vaccinazione anche presso le farmacie convenzionate aderenti alla campagna vaccinale.

Quarta dose over 60, come e dove prenotare: Lazio

Nella regione Lazio, da giovedì 14 luglio ci si potrà prenotare sul portale regionale. La somministrazione della quarta dose per over 60 potrà esser fatta anche presso il proprio medico di medicina generale e nelle oltre 500 farmacie che hanno aderito alla campagna vaccinale. Ci si potrà prenotare su questo sito https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home.

Come e dove prenotare: Campania

In Campania non sono previste prenotazioni ma si utilizzerà il modello degli open day: accesso libero alla vaccinazione nei centri di riferimento aperti sul territorio provinciale.

Come e dove prenotare: Puglia

Nella regione Puglia, sul portale istituzionale della Regione al link https://www.regione. puglia.it/web/speciale- coronavirus/vaccino-anti- covid/sedi-vaccinali si possono consultare le sedi vaccinali operative tra hub, punti vaccinali di popolazione (PVP) e del territorio (PVT) distinti per provincia con gli orari di apertura.

Allo stesso link è disponibile l’elenco delle farmacie, divise per provincia, dove è possibile ricevere la somministrazione del vaccino anticovid.

In Liguria

“Regione Liguria è pronta a partire con la somministrazione delle quarte dosi alle persone sopra i 60 anni – ha detto il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti -. Le prenotazioni seguiranno i canali tradizionali, quindi sarà possibile utilizzare il sito prenotovaccino.regione.liguria.it, il Cup e le farmacie.

Oggi il covid in Liguria sta circolando in maniera sostenuta ma le sindromi severe sono molto poche e questo è frutto della straordinaria campagna di vaccinazione fatta in questi mesi”.

In Piemonte

In Piemonte, da giovedì 14 luglio le persone tra 60 e 79 anni potranno preaderire alla somministrazione della quarta dose del vaccino contro il Covid sul portale www.ilPiemontetivaccina.it. Riceveranno così l’sms con l’appuntamento entro 10 giorni presso uno dei centri vaccinali delle Asl. In alternativa, dopo aver preaderito sul portale, da venerdì 15 luglio potranno recarsi in una delle farmacie che hanno manifestato la disponibilità e prenotare la dose. Sarà possibile anche rivolgersi al proprio medico di famiglia se vaccinatore.