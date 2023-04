Pavia, morto ragazzo di 28 anni: arrestato il fratello della fidanzata

Un altro fatto di cronaca colpisce una città italiana. Un ragazzo di 28 anni è stato trovato morto ed è stato arrestato il fratello della fidanzata, il quale sembra essere il colpevole.

Tutto sembra essere nato da una discussione in famiglia.

Ragazzo morto a Pavia, arrestato il fratello della sua fidanzata

È accaduto a Pavia, città che nell’ultimo periodo è stata teatro di diverse vicende. Questa volta si parla di omicidio, come quello di qualche giorno fa, di cui però si conosce pochissimo. Stavolta la dinamica appare più chiara. A perdere la vita è stato un ragazzo di 28 anni, di Vigevano, picchiato selvaggiamente. L’indagine condotta dalle forze dell’ordine ha portato a scovare il colpevole, ovvero il fratello della sua fidanzata, un uomo di 35 anni.

Stando alle indagini della polizia, tutto sarebbe nato da un’accesa discussione di natura famigliare, che sarebbe poi sfociata in un’aggressione. L’uomo di 35 anni avrebbe infatti picchiato il fidanzato della sorella, non riuscendo a fermarsi e causando infatti la sua morte. L’aggressore, una volta compiuto l’atto, non ha provato ad aiutarlo ed è invece scappato, rifugiandosi a Vigevano, in una cantina ubicata nel centro storico. Questo però non è servito, poiché gli agenti lo hanno trovato e catturato, portandolo in commissariato.

Attualmente è stato sottoposto a fermo dagli uomini del vice-questore Rossana Bozzi e dovrà rispondere dell’accusa di omicidio. Senza dubbio il 35enne potrà chiarire anche meglio la dinamica, mentre verranno interrogati anche i diretti interessati, come la fidanzata della vittima. Il movente sembra collegarsi alla discussione che aveva preso una piega sbagliata.

Si tratta dell’ennesimo caso di violenza che strappa la vita ad un ragazzo, picchiato selvaggiamente. La velocissima (ed efficace) indagine, ha permesso alle forze dell’ordine di mettere insieme i pezzi e agire di conseguenza.

