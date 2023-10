GF 2023, anticipazioni puntata 12 ottobre: Jane Alexander farà il suo ingresso?

GF 2023, le anticipazioni della puntata del 12 ottobre: Jane Alexander si prepara ad entrare? La nota attrice, già concorrente del Grande Fratello Vip 3, potrebbe unirsi agli inquilini della casa più spiata d’Italia.

GF 2023, anticipazioni puntata 12 ottobre: Jane Alexander è pronta ad entrare?

Alfonso Signorini prova a scuotere il Grande Fratello 2023 con un possibile nuovo ingresso. Al centro della puntata del 12 ottobre del GF c’è senz’altro Jane Alexander, attrice divenuta celebre con Elisa di Rivondosa e probabile nuova concorrente. Tentata da Signorini nella scorsa puntata, potrebbe esser pronta a tornare nella casa dopo la sua esperienza al Grande Fratello Vip 3 nel 2018. Il conduttore spera che la faida tra Jane Alexander e Beatrice Luzzi, che accusa la collega di averle rubato il ruolo in Elisa di Rivondosa, possa portare un po’ di fermento in questa oziosa edizione del GF, da fin troppo tempo in calo di ascolti.

I nominati e i sondaggi, chi sarà eliminato?

Quattro dei concorrenti in gara sono a rischio eliminazione questa sera: Beatrice Luzzi, Heidi Baci, Arnold Cardaropoli e Valentina Modini. Se da un lato l’ex attrice di Vivere si riconferma la favoritissima del pubblico, dall’altro i sondaggi danno per quasi certo l’addio di Valentina. Lady Fajana è data come ultimissima, con percentuali tra il 9% e il 14%, anche se non è ancora detta l’ultima parola. Arnold ha infatti un vantaggio risicatissimo su Valentina, e non si può quindi escludere un sorpasso all’ultimo secondo sul giovane tiktoker. Come andrà a finire?